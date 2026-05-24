Playoff Aquila Basket, Bologna vince a Trento e porta la serie sul 2 a 2

Foto Lorena Bonapace

Non basta una gara di cuore e una rimonta solamente abbozzata, l’Aquila Basket è costretta a soccombere con il risultato di 81-90 di fronte alla forza della Virtus Bologna in Gara 4 dei quarti di finale playoff, che tornano in perfetta parità sul 2 a 2 in attesa della decisiva Gara 5 che si giocherà martedì alle 20 alla Virtus Arena di Bologna.

Una partita che ha visto le Vu Nere chiudere avanti di sette lunghezze all’intervallo e poi scappare nella ripresa grazie a un parziale di 0-17 che ha indirizzato il match. I bianconeri però non mollano mai e, dal -27, riescono a rientrare fino al -7 nel quarto periodo, prima dell’81-90 finale. Per conquistare la semifinale servirà un’impresa a Bologna, ma Trento dovrà ripartire dall’orgoglio e dall’intensità mostrati negli ultimi dieci minuti, giocati a un livello altissimo davanti a una BTS Arena ancora una volta straordinaria.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Steward, Hassan, Jogela, Jakimovski e Mawugbe mentre Bologna risponde con: Edwards, Vildoza, Niang, Smailagic e Diouf. Steward apre il primo quarto con una gran tripla dalla punta, ma Saliou Niang risponde subito dall’arco. Aldridge firma il 6-3, Smailagic pareggia e Jogela riporta avanti l’Aquila con un canestro dalla media distanza. Ancora Saliou Niang colpisce da tre, ma Jogela replica con un sottomano. Edwards si iscrive a referto con una penetrazione, Hassan risponde e ancora Niang trova il bersaglio dalla lunga distanza. Mawugbe fa 2/2 dalla lunetta, Edwards realizza in penetrazione e Bayehe replica a cronometro fermo. Morgan segna dall’arco, Jakimovski realizza un tiro libero e Diouf trova un canestro dalla media distanza, a cui Bayehe risponde con un semigancio. Morgan fa 2/2 dalla lunetta, Battle pareggia a quota 22 e poco dopo realizza anche un tiro libero. Edwards segna dalla media, Battle trova un floater, ma ancora Edwards colpisce dall’arco. Jones realizza un bel floater, però è ancora Edwards con una tripla a chiudere il primo quarto sul 27-30.

Battle apre il secondo quarto con un gran canestro da tre punti in isolamento, Morgan risponde sulla sirena dei 24” con una penetrazione. Bayehe realizza un tiro libero, poi Diarra completa un gioco da tre punti e poco dopo firma il +6, costringendo Cancellieri al timeout. Battle segna un altro libero, Smailagic fa 1/2 dalla lunetta e Diouf schiaccia il +8 Virtus. Bayehe risponde con una tripla pesantissima, ma Edwards replica ancora dall’arco e Niang firma il +10. Diouf inchioda un’altra schiacciata e Cancellieri chiama nuovamente timeout. Jogela realizza una gran tripla dall’angolo e Steward accorcia dalla media distanza per il -6, costringendo Jakovljević al timeout. Morgan segna in penetrazione, Jogela realizza un tiro libero e il secondo quarto si chiude sul 42-49.

Steward apre la ripresa con un gran canestro in penetrazione, ma Niang risponde con una schiacciata e Diouf prima appoggia in semigancio e poi inchioda il 44-55, costringendo Cancellieri al timeout. Diouf continua a dominare nel pitturato con un’altra schiacciata, Vildoza firma il +15 delle Vu Nere e Smailagic colpisce dall’arco prima dell’ennesima inchiodata di Diouf per il 44-64. Edwards segna ancora, questa volta a cronometro fermo, mentre Steward interrompe il parziale di 17-0 della Virtus. Vildoza realizza un tiro libero e Diarra ne segna quattro consecutivi per il 46-71. Jogela prova a scuotere l’Aquila con una tripla dall’angolo, ma Edwards replica in isolamento e Hackett fa 2/2 dalla lunetta. Aldridge realizza in semigancio e ancora Jogela trova il bersaglio dalla lunga distanza per il 54-76 con cui si chiude il terzo quarto.

Edwards realizza in reverse i primi due punti dell’ultimo quarto, Aldridge risponde con una tripla e Niang serve l’alley-oop per la schiacciata di Diarra. Ancora Aldridge colpisce dall’angolo, poi Mawugbe, dopo il recupero di Hassan, realizza in contropiede subendo anche il fallo e convertendo il libero supplementare. Steward accorcia sul 65-80 e Jakovljević è costretto al timeout. Steward segna ancora in penetrazione, Edwards fa 2/2 dalla lunetta, Mawugbe realizza un tiro libero e Battle trova il canestro dalla media distanza. Steward non sbaglia a cronometro fermo, ma Edwards risponde ancora dalla lunetta prima del nuovo canestro di Steward per il 74-84. Aldridge realizza altri due punti, ma Niang trova Diouf che schiaccia al ferro. Steward segna da tre punti, Vildoza fa 2/2 dalla lunetta e Cancellieri chiama timeout. Battle realizza due punti a cronometro fermo, ma il finale premia la Virtus Bologna che conquista Gara 4 con il punteggio di 81-90.

Il tabellino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 81

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 90

(27-30, 42-49; 54-76)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 20, Jones 2, Niang, Jogela 14, Forray N.E, Airhienbuwa, Mawugbe 7, Aldridge 13, Jakimovski 1, Bayehe 8, Hassan 2, Battle 14. Coach Cancellieri.

Virtus Olidata Bologna: Vildoza 5, Baiocchi N.E, Edwards 26, Niang 14, Smailagic 7, Hackett 2, Ferrari, Morgan 9, Diarra 11, Jallow, Diouf 16, Akele N.E. Coach Jakovljević.