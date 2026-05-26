A Cadine mercoledì 27 maggio due testimonianze dall’Iran

È in programma domani sera, mercoledì 27 maggio, alle 20.30, alla Piccola Biblioteca di Cadine, l’iniziativa “Due Donne, Mille Ponti: storie dall’Iran”, un’occasione per avvicinarsi alla cultura e alle tradizioni iraniane attraverso la voce di Farzaneh Okhovat e Ala Azadkia. Madre e figlia, impegnate nei campi della divulgazione scientifica, dell’educazione, della promozione sociale e dell’imprenditoria sostenibile, con il racconto delle loro esperienze personali offriranno al pubblico uno sguardo diretto e autentico sulla società iraniana contemporanea, mettendo in luce il contributo delle donne nei processi di innovazione culturale e sociale.

Farzaneh Okhovat è docente di letteratura, scrittrice e divulgatrice scientifica, insignita di un premio nazionale in Iran per il suo contributo alla diffusione della cultura scientifica. Da più di vent’anni promuove progetti educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza e ha fondato numerose biblioteche nei villaggi rurali e nelle carceri iraniane. Collabora inoltre alla redazione dell’Enciclopedia per i bambini e gli adolescenti ed è attivamente impegnata nel sostenere l’educazione e l’emancipazione femminile.

Ala Azadkia è una giovane imprenditrice attiva nel commercio sostenibile dello zafferano persiano e dei prodotti di artigianato. Laureata in ingegneria meccanica in Iran e in ingegneria gestionale in Italia, dal 2019 vive in Trentino, dove porta avanti il progetto “Shirin Persia”, che promuove modelli economici etici e responsabili e con cui diffonde le tradizioni e la cultura iraniana nel mondo.

L’incontro, che chiuderà il ciclo di eventi “Fili di Storie”, è promosso dal Gruppo Oasi di Cadine, firmatario del patto di collaborazione per la gestione condivisa della Piccola Biblioteca e impegnato a promuovere il piacere della lettura e la partecipazione culturale.