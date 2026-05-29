Torna la rassegna Trento Aperta, omaggio agli 80 anni della Repubblica

Torna la rassegna estiva di Trento Aperta, dedicata alla cultura e allo spettacolo, quest’anno ha un titolo che omaggia gli 80 anni della Repubblica: “Che bella libertà” fa riferimento infatti non solo al senso di leggerezza tipico dell’estate, ma anche alla conquista di diritti fondamentali. La libertà è dunque quella conquistata con la Repubblica, è la libertà del voto delle donne, che al referendum del 1946 andarono alle urne per la prima volta. È la libertà del pensiero, non più imprigionato dalla censura e dal conformismo del Ventennio fascista. “Che bella libertà” è un omaggio al nostro passato e insieme un’esortazione al presente, perché la libertà è una conquista sempre provvisoria, da proteggere tutti i giorni.

«L’estate di ‘Trento Aperta. Che bella libertà’ dimostra come la cultura sia lo strumento più potente per fare comunità e abitare lo spazio pubblico. Questo cartellone così vario, che spazia dai laboratori per bambini alle novità del Trento Fringe, è nato da un percorso corale e appassionato, costruito fianco a fianco con le associazioni e i protagonisti del nostro territorio» ha affermato l’assessora alla Cultura Elisabetta Bozzarelli.

L’estate di Trento Aperta sarà un’estate ricca di cultura ed eventi all’aria aperta, pensati per una comunità che riflette, condivide gli spazi urbani e partecipa alla vita collettiva, trovando nelle molteplici forme artistiche il proprio linguaggio universale. Nelle piazze di Trento torneranno il cinema, con quattro appuntamenti a settimana, ma anche la musica di Poplar e de Il Vagabondo, i laboratori urbani per bambini, Arte in bottega e Palazzi Aperti e arriverà per la prima volta il Trento Fringe, l’evento di teatro diffuso ispirato al festival di Edimburgo, oltre a tante occasioni per vivere in compagnia le giornate d’estate.

I Laboratori urbani. Da venerdì 19 giugno a sabato 29 agosto, per bambini dai cinque agli undici anni sono in programma a cadenza settimanale, il venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30, i laboratori artistici per divertirsi insieme nelle piazze e nei parchi cittadini. “Per fare un albero” è il tema scelto quest’anno, ispirato all’immaginario di Gianni Rodari e Sergio Endrigo, con un focus particolare sulla musica come linguaggio centrale delle attività. I luoghi che saranno animati dalle risate dei più giovani sono: piazza Cesare Battisti, il giardino di piazza Venezia, il parco delle Albere, il parco don Onorio Spada a Villazzano, il parco di Martignano, il parco Alexander Langer e quello di Maso Ginocchio, Parco Massimiliano d’Asburgo, Gocciadoro, Solteri.

Gli eventi sono a ingresso libero e, in caso di pioggia, si svolgeranno alla Palazzina Liberty, all’interno della sala laboratori. In programma, fino alla fine di luglio, anche quattro laboratori urbani dedicati alle classi delle scuole dell’infanzia.

Teatro capovolto. Torna per il settimo anno consecutivo la stagione estiva del Teatro Sociale programmata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Giovedì 2 luglio fino al 30 agosto il nuovo calendario di appuntamenti in piazza Cesare Battisti. A cominciare come sempre dalla musica, che anche quest’estate porterà a Trento artisti di grande rilievo come Frida Bollani Magoni, Claudio “Greg” Gregori del duo Lillo & Greg e il suo rock’n’roll anni Cinquanta, Frankie hi-nrg mc e lo storico chitarrista e fondatore dei CCCP-Fedeli alla linea, Massimo Zamboni. Ci sarà poi, come di consueto, spazio per il cinema il martedì e mercoledì, per gli spettacoli di prosa, il ritorno del poetry slam dedicato alla memoria di David Wilkinson, incontri letterari e appuntamenti all’insegna della comicità con Natalino Balasso e comici emergenti come Alessandro Ciacci e Daniele Gattano.

Summer Experiences. Gli operatori locali propongono sul Monte Bondone attività all’aria aperta per tutte le età con escursioni guidate, spettacoli, tour in mountain bike. La montagna di Trento tornerà a essere lo scenario perfetto per vivere esperienze sostenibili e ricche di emozioni, a contatto con la natura e a pochi passi dalla città.

Sport nel verde. Ritorna anche quest’anno ad animare i parchi urbani il percorso di attività ludico-sportive a libera fruizione per tutte le fasce di età proposte in spazi verdi pubblici, dalle associazioni sportive e cooperative del territorio nel periodo estivo da giugno a settembre. Le attività proposte quest’anno spaziano dal pilates ai workout calistenici di gruppo, dalla ginnastica artistica alla danza sportiva anche paralimpica, dalla camminata metabolica all’equitazione. Sono oltre 140 gli appuntamenti dedicati a bambini dai 6 ai 12 anni, adolescenti, adulti e anziani, pensati per soddisfare tutti i gusti e per adattarsi a tutte le età.

Inchiostro in Giardino. Anche quest’anno il Giardino dei Poeti in via delle Orfane e il cortile di Palazzo Geremia ospiteranno serate all’insegna della musica e del divertimento con Inchiostro, a cura dell’Associazione APE. Si comincia sabato 27 giugno per proseguire tutti i sabati fino al 25 luglio (le serate annullate per maltempo saranno recuperate nel mese di agosto).

Eden. Per il secondo anno consecutivo Eden trova casa nel Giardino Solženicyn. Per cinque venerdì sera fino al 12 giugno, l’associazione Utopia proporrà al giardino urbano una pausa dal ritmo quotidiano attraverso momenti di musica e aggregazione.

Trento Baloon Fest. Il 6 e il 7 giugno, nel quartiere delle Albere, sì terrà il primo Trento Balloon Fest, un evento interamente dedicato alle mongolfiere organizzato da Kilometro Azzurro, ideatore del format “Festivolare”, in collaborazione con l’Apt di Trento e il Muse. Cinque le mongolfiere che saranno posizionate tra il parco del Muse e il Parco Fratelli Michelin. Fino alle 12 i partecipanti potranno provare l’esperienza dei voli vincolati godendo di una vista inedita su Trento.

Respiro. Spettacolo organizzato dal Collettivo Clochart sabato 27 giugno, in tre repliche, a partire dalle ore 16.30 presso il nuovo Hub intermodale San Lorenzo. Un viaggio sensoriale per rivivere le prime fasi della vita attraverso l’uso dell’olfatto e della musica dal vivo.

I Suoni delle Albere. L’associazione Il Vagabondo ripropone i Suoni delle Albere. Giunto alla sua sesta edizione, il festival sarà dedicato a “Faber, l’ultimo trovatore”: insieme ai Solisti di Milano Classica, Daniele Stefani e Rossella Raimondi, sarà eseguita la rilettura cameristica che evidenzia le fonti classiche e letterarie dell’arte di De André. L’appuntamento è nell’omonimo quartiere, en plein air, a partire dalle ore 21 il 27, 28, 29 e 30 giugno e il primo luglio. In caso di maltempo, l’evento sarà trasferito nel foyer del MUSE.

Benvenuti al Cinema. Ritorna la rassegna del cinema Benvenuti organizzata dalla Banca per il Trentino Alto Adige in collaborazione con Nuovo Astra. Dal 13 luglio al 24 agosto, due film a settimana, le sere del lunedì e del giovedì, intratterranno la cittadinanza nel pregevole cortile di Palazzo Benvenuti, in via Belenzani. A disposizione cuffie per ciascun partecipante, con la possibilità di scegliere la lingua originale del film o la versione doppiata in italiano.

Risalite. Risalite è un festival di arte, musica e teatro under 35, organizzato da Spazio Piera a Montevaccino dal 17 al 23 agosto. L’edizione 2026 riflette sul tema dei confini, intesi come frontiere territoriali e linee invisibili disegnate dal paesaggio, con tante attività in programma tra spettacoli, un concerto, un incontro partecipativo e le visite agli interventi artistici realizzati negli spazi pubblici del paese, due esposizioni allestite alla biblioteca “Castello di Carta”, ma anche danza, musica, talk, tavoli di confronto e un itinerario sul Monte Calisio organizzato in collaborazione con l’Ecomuseo Argentario. La domenica è pensata in particolare per le famiglie e prevede uno spettacolo per bambini, attività laboratoriali dedicate e il mercatino di artigianato artistico locale.

Poplar. Dal 10 al 13 settembre l’associazione Entropia riporta sul Doss Trento Poplar, che con la sua anima sempre più inclusiva e sostenibile porta ogni anno a Trento migliaia di persone da tutta Italia, avvalendosi del supporto di oltre duecento giovani volontari. Tra gli artisti che saliranno sul palco Floating Points, I cani, Maruja, Ela Minus, Dove Ellis, Donny Benét e 4a. Questi sono solo alcuni dei protagonisti della nuova edizione del festival, che anche quest’anno unirà all’energia della musica gli incontri organizzati per Poplar CULT!, la rassegna gratuita di talk, workshop e mostre per leggere il presente e immaginare il futuro.

Trento Fringe. Arriva per la prima volta a Trento, dal 25 al 27 settembre, il festival di teatro diffuso, ispirato al noto festival di Edimburgo, una proposta innovativa, inclusiva e accessibile a tutti. In questi tre giorni, l’iniziativa coinvolgerà luoghi non convenzionali, allargando le sue maglie ai quartieri periferici e sperimentando così nuovi spazi performativi.

Block my mind. Il 18 e 19 settembre le facciate di alcuni palazzi del centro storico di Trento saranno scalate in occasione dell’evento di arrampicata urbana organizzato dall’associazione Block my mind.

Arte in bottega. Sabato 26 settembre al centro storico di Trento, si terrà l’evento organizzato dal Consorzio Trento Iniziative e dall’Azienda per il Turismo di Trento, in collaborazione con Pulk spazio creativo e con il supporto del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento. Dalle 10 alle 19, le botteghe e i negozi del centro accoglieranno le creazioni di talentuose artigiane. Per le strade dalle 17 alle 19 ci saranno spettacoli di musica, danza e giocoleria.

Palazzi Aperti. Torna l’iniziativa curata dal servizio Cultura, Eventi, Sport e Giovani arrivata quest’anno alla ventiduesima edizione, in programma i primi due fine settimana di settembre. Anche quest’anno l’evento vedrà il coinvolgimento di decine di Comuni del territorio, e interesserà uno dei rifugi antiaereo utilizzati dalla popolazione per proteggersi dai bombardamenti.

Autumnus. Dal primo all’11 di ottobre, al del Castello del Buonconsiglio avrà luogo la sesta edizione del festival a cura della Pro Loco centro storico Trento che prevede l’organizzazione di degustazioni, laboratori, show cooking per esaltare l’eccellenza dei prodotti e della gastronomia trentina.

Tutti gli appuntamenti dell’estate in città, compresi i numerosi eventi organizzati dai musei della città, sono disponibili sul sito del Comune di Trento sulla nuova pagina “Agenda di Trento”.