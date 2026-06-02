Un borgo e il suo fiume, dal 4 al 7 giugno rivive la storia di Sacco di Rovereto

Saranno quattro giorni tra tradizioni fluviali, rievocazioni storiche, enogastronomia, laboratori per bambini, mostre d’arte e visite guidate ai palazzi e al borgo quelli di Un borgo e il suo fiume, la festa che dal 4 al 7 giugno fa rivivere la storia del quartiere di Sacco di Rovereto con l’emozionante Palio delle Zattere, che vedrà 11 equipaggi sfidarsi sulle acque dell’Adige.

Il weekend entrerà nel vivo della sfida fluviale sabato 6 giugno in Piazza Filzi: alle ore 16.30 si terrà il sorteggio pubblico delle squadre, seguito alle 17.00 dall’assemblaggio in diretta delle zattere sul Lung’Adige (Via al Porto). Alle 18.00, alla presenza delle Autorità, verrà svelata la nuova insegna celebrativa “Sacco, paese degli zattieri”. Domenica 7 giugno, i riflettori si sposteranno sul fiume per l’attesissimo Palio delle Zattere: gli undici equipaggi si sfideranno in totale sicurezza nel tratto compreso tra Brancolino e la “moia” su due manche: la prima “in velocità” alle 12.00 e la seconda caratterizzata da prove di abilità, prevista alle 18.00.

Ma il programma della festa si aprirà già giovedì 4 giugno alle 20.30 presso la Sala ex Acli con la presentazione del terzo volume del libro “Vite di Tabacco”, dedicato alla storia dell’Imperial Regia Fabbrica tabacchi in Sacco, mentre venerdì 5 e sabato 6 giugno spazio all’innovazione con le visite guidate all’interno di Progetto Manifattura (in collaborazione con Trentino Sviluppo), che aprirà le porte del CIMeC dell’Università di Trento per scoprire i laboratori di neuroscienze (ACN LAB e LNiF) ed esplorare l’unione tra racconto storico e microscopia con Media System Lab. Sabato sarà inoltre possibile accedere in esclusiva alle stanze di Palazzo Bossi Fedrigotti.

Nell’arco del fine settimana verrà valorizzata anche la figura di Riccardo Zandonai, attraverso le nordiche figure dei Cavalieri di Ekebu e il coinvolgimento del Centro Studi internazionali R. Zandonai e l’associazione Euritmus, mentre domenica mattina è previsto un percorso guidato dedicato al legame di Zandonai con il suo borgo.

Nell’arco delle 3 giornate non mancherà l’intrattenimento musicale in Piazza Filzi: dal folk dei Pausa Merlot nella serata di venerdì, fino al ritmo travolgente della Funkasin Band che scuoterà il borgo sabato sera per chiudere con l’originalissima Tiger Dixie Band.

I cortili privati del borgo (gentilmente aperti dalle famiglie Bossi Fedrigotti, Lorenzi e dai residenti di Casa Tomasoni, Casa Francesconi, Casa agli Archi e Casa Terzi) diventeranno scenari diffusi della festa. Cortile Casa Tomasoni si trasformerà nella “Corte dei Bambini” con giochi d’altri tempi e laboratori creativi per creare il proprio “Sasso Prezioso”. Per gli amanti della buona tavola, Piazzetta Libertà ospiterà “La Cusina delle Zigherane” con i piatti tipici della cucina trentina, mentre Casa Lorenzi proporrà “L’Ansa del Gusto”, un percorso di degustazione di vini delle aziende del Borgo. Per gli amanti del relax, sabato tardo pomeriggio, lungo la ciclabile dell’Adige, sarà possibile

partecipare a una sessione di Yoga Alchemico guidata da Theraki Studio “gustando” in maniera alternativa le rive del fiume. Durante le giornate di venerdì (18.00-22.00), sabato (14.00-22.00) e domenica (10.00-22.00), sarà inoltre possibile visitare cinque esposizioni artistiche e storiche dislocate nel quartiere.