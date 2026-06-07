A Torbole sul Garda la prima edizione dei Garda Trentino Foil Days

Dal 18 al 21 giugno Torbole sul Garda ospita la prima edizione dei Garda Trentino Foil Days (Credits: Elena Giolai)

Dal 18 al 21 giugno a Torbole sul Garda andrà in scena la prima edizione dei Garda Trentino Foil Days: quattro giornate pensate per celebrare velocità, innovazione e cultura water sport in una delle destinazioni più amate per windsurf, wingfoil e vela. Al centro dell’appuntamento ci sarà la disciplina del foil, una delle evoluzioni più recenti e spettacolari degli sport d’acqua. La sua particolarità è legata alla presenza di un’appendice idrodinamica sotto la tavola, che permette di sollevarsi progressivamente dalla superficie e di “volare” sull’acqua. A metà tra windsurf, kitesurf e stand up paddle, tra le varie declinazioni c’è il wingfoil che unisce adrenalina, libertà di movimento e facilità di trasporto dell’attrezzatura, trasformando il rapporto tra vento, tavola e lago in un’esperienza completamente nuova.

Il nuovo evento è stato presentato in conferenza stampa presso il Circolo Surf Torbole, alla presenza del Sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi, del Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, della Presidente CONI Trento Paola Mora, del Presidente della XIV Zona FIV Gianpaolo Montagni, del Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti e dell’Expo Manager Garda Trentino Foil Days Fabio Calò.

“I Garda Trentino Foil Days raccontano un territorio, una filosofia e un’identità profondamente legata al vento e agli sport d’acqua. Torbole è conosciuta nel mondo per il windsurf: generazioni di atleti hanno contribuito a renderne grande il nome attraverso questa disciplina. Oggi il foil rappresenta una nuova evoluzione di quel DNA sportivo, dinamico e innovativo che da sempre appartiene alla nostra comunità. Un ringraziamento va agli organizzatori, al Circolo Surf Torbole, ai volontari e a tutte le persone che rendono possibile questa iniziativa,” ha dichiarato il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi.

L’evento, ospitato dal Circolo Surf Torbole, nasce dall’evoluzione di format storici e molto amati come la One Hour Classic Fin & Foil e la RRD One Hour Wing, regate endurance che da anni richiamano atleti e appassionati sulle acque dell’Alto Garda. Oltre alla competizione, i Garda Trentino Foil Days puntano a costruire un’esperienza più ampia e accessibile, capace di coinvolgere atleti, accompagnatori, ospiti, residenti e pubblico. Per tutta la durata dell’evento sarà infatti attivo un Expo Village sul lungolago di Torbole, con aziende espositrici, presentazioni, materiali in prova e ultime novità del settore da scoprire e testare direttamente in acqua.

“Questa prima edizione dei Garda Trentino Foil Days rappresenta una grande opportunità per il Garda Trentino. Dopo aver costruito negli anni eventi di riferimento nel mondo bike e nell’arrampicata, oggi abbiamo la possibilità di dare forma a un appuntamento che identifichi sempre di più il territorio anche con il mondo del surf e del foil. L’integrazione tra competizioni, Expo Village, test materiali e momenti di intrattenimento può far crescere questo evento anno dopo anno, rendendolo un nuovo punto di riferimento per una disciplina innovativa e spettacolare. Come Garda Trentino crediamo molto in questa iniziativa e nel lavoro condiviso tra organizzatori, istituzioni, volontari e operatori del territorio,” ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Accanto al programma sportivo, non mancheranno momenti di intrattenimento e condivisione: aperitivi, incontri, live streaming, spettacoli in acqua e il One Hour Beach Party, in programma sabato 20 giugno al Parco Colonia Pavese con DJ set e diretta di Radio Studio Più. Ogni giornata, a conclusione delle regate, lascerà spazio anche al Wing Freestyle Show, con i migliori rider impegnati in acqua per conquistare il premio alla migliore performance e al miglior trick. Tutte le giornate saranno inoltre seguite da un servizio di live streaming con riprese dall’acqua e da terra, diretta su ledwall, YouTube e canali social, per raccontare l’evento anche a chi non potrà essere fisicamente presente sul lago.

“Il foil rappresenta una rivoluzione nel mondo della vela e degli sport d’acqua: la sua forza sta nell’unire la sensazione del veleggiare a quella del volare, aprendo scenari nuovi e affascinanti. Nel Garda Trentino esistono vento, panorama, competenze, accoglienza e una rete organizzativa capace di sostenere manifestazioni di alto livello. L’unione tra competizioni, village, esposizione, test e ricerca sui materiali rende i Garda Trentino Foil Days un’occasione preziosa per raccontare una disciplina in continua evoluzione,” ha aggiunto la Presidente CONI Trento Paola Mora.

Per maggiori informazioni: gardatrentino.it