L’Altopiano della Vigolana entra ufficialmente tra i “Borghi del Respiro”

L’Altopiano della Vigolana è stato insignito del prestigioso riconoscimento di “Borgo del Respiro”, diventando il primo Comune della Provincia di Trento ad entrare nella rete nazionale promossa dall’Associazione Nazionale Borghi del Respiro.

La cerimonia ufficiale si è svolta a Scanno (AQ) nell’ambito dell’Assemblea dell’Associazione Borghi del Respiro, durante la quale è stato consegnato il marchio che certifica l’impegno del territorio nella valorizzazione della qualità dell’aria, del patrimonio ambientale, del benessere e della sostenibilità territoriale, elementi che rappresentano valori centrali del progetto. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore del Comune di Altopiano della Vigolana Stefano Vernuccio e l’APT Alpe Cimbra.

L’ingresso nella rete dei Borghi del Respiro rappresenta un importante traguardo per l’Altopiano della Vigolana, che vede così riconosciuto il proprio impegno nella valorizzazione delle risorse naturali, dei percorsi dedicati al benessere, degli spazi immersi nella natura e delle iniziative volte a favorire uno stile di vita sano.

L’Associazione Nazionale Borghi del Respiro, fondata il 20 maggio 2020, ha sede all’Aquila, e raggiunge con queste adesioni ben 48 Comuni in Italia. Ha dato vita al progetto del 1° Parco Europeo del respiro in collaborazione con l’Ente Parco Sirente-Velino in Abruzzo, promuove e gestisce la tutela ambientale, lo sviluppo e il turismo sostenibile nei distretti di conservazione dell’aria di qualità per il benessere respiratorio umano.

Questo riconoscimento rafforza ulteriormente il posizionamento dell’Altopiano della Vigolana come destinazione ideale per chi ricerca esperienze autentiche a contatto con la natura, in un contesto capace di coniugare sostenibilità, accoglienza e benessere della persona.

L’impegno del Comune e dell’Azienda per il Turismo si traducono in un due novità importanti che danno concretezza a questo importante riconoscimento, ossia in esperienze concrete per i residenti e i turisti: i Luoghi del Silenzio (quattro luoghi iconici della Vigolana in cui godere del silenzio e di panorami suggestivi) e Benessere in Vigolana (un calendario di esperienze settimanali da maggio a ottobre per entrare in connessione con la natura e l’ambiente naturale della Vigolana).