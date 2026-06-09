Meteo, maltempo sul Trentino, fino a domani sera rovesci e temporali localmente intensi

Maltempo- Foto Archivio Ufficio Stampa PAT

Meteotrentino conferma una fase di tempo instabile che interesserà il Trentino fino alla serata di domani, mercoledì 10 giugno. Nelle prossime ore e soprattutto durante la notte sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, con possibili grandinate e fenomeni in spostamento da ovest verso est.

Domani 10 giugno l’instabilità tenderà ad accentuarsi, in particolare tra il pomeriggio e la sera, quando il transito di un fronte freddo favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali a tratti diffusi e in rapido movimento verso levante. Le precipitazioni saranno distribuite in modo molto irregolare sul territorio.

Entro la tarda serata di mercoledì si prevedono accumuli medi compresi tra 20 e 50 millimetri, ma nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni potranno essere superati i 70 millimetri. I temporali potranno risultare localmente forti, con piogge intense concentrate in brevi intervalli di tempo, grandine di piccole o medie dimensioni, frequente attività elettrica e raffiche di vento sostenute.

Dalla serata di mercoledì e nel corso della notte successiva le precipitazioni tenderanno a esaurirsi. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali e potranno rinforzare sensibilmente, con raffiche localmente vicine o superiori ai 60 chilometri orari.