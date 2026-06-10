Giovedì 11 giugno sciopero generale del trasporto ferroviario

Giovedì 11 giugno è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che interessa sia Trenitalia che il personale ferroviario di Trentino Trasporti. Per quanto riguarda Trenitalia lo sciopero è indetto dalle ore 03.00 dell’11 giugno alle 02.00 del 12 giugno 2026: in tale fascia i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per quanto riguarda Trentino Trasporti si evidenzia che: le fasce di trasporto garantite (compresa l’attività del personale in servizio alle biglietterie ferroviarie) sono dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00; per il Servizio ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano) è prevista inoltre la prosecuzione fino al completamento della corsa.