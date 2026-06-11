Dal 17 giugno sarà attivato il servizio parcheggio e bus navetta “Rivetta”

Torna anche per l’estate 2026 Rivetta, il servizio di parcheggio e bus navetta gestito dal Comune di Riva del Garda, in collaborazione con Trentino Trasporti, che permette di lasciare l’auto in zona Baltera e raggiungere comodamente il centro città e l’area lago in pochi minuti, per muoversi in modo semplice e sostenibile.

Attivo dal 17 giugno al 21 settembre, il servizio Rivetta introduce alcune novità pensate per renderne l’utilizzo ancora più flessibile. La principale riguarda l’orario: la navetta sarà infatti in funzione tutti i giorni dalle 7:40 alle 22:00, con una partenza ogni 15 minuti circa.

Un’altra novità è sul parcheggio, il quale si sposta dall’area a fianco del CRM al nuovo parcheggio MM, in utilizzo sperimentale da Patrimonio del Trentino, a cui si accede da Via Marone.

Due i percorsi previsti: la Linea C+S, dedicata al centro città e alla spiaggia, collega il parcheggio Rivetta con Rione Degasperi, Via Modl, Sant’Alessandro Maso Belli, Via Padova, Viale Rovereto, Viale Carducci, Viale Damiano Chiesa e Viale dei Tigli, offrendo un collegamento comodo anche verso le spiagge. La Linea C, dedicata al centro città, collega invece la Baltera con Viale dei Tigli, Viale Martiri, Viale Dante Alighieri, Via Pilati e Piazza Catena.

Per usufruire della gratuità è sufficiente esporre le vetrofanie dedicate a residenti o lavoratori della ZRU, mentre per i lavoratori fuori ZRU l’apposito tagliando, richiedibili ad APM – Alto Garda Parcheggi e Mobilità, oppure, nel caso della Crew Card, il biglietto ritirabile presso l’ufficio informazioni dell’APT di Riva del Garda. Per gli altri utenti, il costo del parcheggio è di 3 euro al giorno.

Tra le novità più importanti dell’estate 2026 c’è anche l’integrazione con Bus&Go: la fermata del parcheggio Rivetta alla Baltera è infatti inclusa nel servizio, permettendo così di lasciare l’auto e proseguire con i mezzi pubblici verso le principali località dell’Alto Garda.

A completare l’offerta, dal 27 giugno, nei fine settimana e nei giorni festivi sarà possibile raggiungere anche Pregasina direttamente dalla zona Baltera grazie al servizio di trasporto dedicato. Il parcheggio Rivetta è aperto 24 ore su 24. Al di fuori dell’orario di attività della navetta, è possibile rientrare al parcheggio a piedi, in bicicletta o in taxi.