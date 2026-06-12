Renato Dalpalù è il nuovo presidente della Cooperazione Trentina

Renato Dalpalù (foto Daniele Panato/Ufficio stampa Cooperazione Trentina)

È Renato Dalpalù il nuovo presidente della Federazione Trentina della Cooperazione. L’assemblea elettiva, riunita oggi a Trento, lo ha scelto alla guida del movimento cooperativo trentino con 440 voti, rispetto ai 233 ottenuti dal presidente uscente, Roberto Simoni. 12 le schede bianche. Larghissima la partecipazione a questo evento elettorale, con 300 cooperative presenti o rappresentate con delega sulle 411 che avevano diritto di voto.

«Accolgo questa elezione con grande senso di responsabilità – ha commentato il presidente Dalpalù –. La cooperazione trentina deve tornare a incontrarsi sui territori e rafforzare l’intercooperazione, perché il nostro valore nasce dall’essere un sistema in cui cooperative, consorzi e Federazione sono più forti della semplice somma delle singole realtà. Davanti alle sfide demografiche, al ricambio generazionale, al coinvolgimento delle donne e all’integrazione dei migranti, dobbiamo avere l’ambizione di costruire risposte condivise e di rendere ogni cooperatore partecipe di un grande progetto comune. Metterò a disposizione esperienza, ascolto e spirito di squadra per valorizzare l’unicità del modello cooperativo trentino e accompagnarlo nel futuro».

«Consegno al movimento cooperativo una Federazione forte, sana, strutturata e solida – ha detto l’uscente Simoni –, molto diversa da quella che ho ricevuto, e ringrazio per il sostegno i rappresentanti delle cooperative e la struttura».

L’assemblea ha inoltre approvato il bilancio della Federazione, che conferma la solidità patrimoniale dell’organizzazione. Il documento contabile chiude con un utile netto di 236 mila euro, a fronte di ricavi per 21,4 milioni e costi per 20,7 milioni. La Federazione dispone di un patrimonio di 34,8 milioni di euro e di una liquidità in grado di far fronte a tutti gli impegni economici e finanziari.

Alessandro Ceschi, direttore generale della Federazione, ha evidenziato come la forte partecipazione all’assemblea confermi il ruolo della cooperazione nel tessuto trentino. Ha ricordato il percorso di rinnovamento della struttura federativa, oggi composta da 168 collaboratori con un’età media di 43 anni e un equilibrio di genere ampiamente raggiunto. Soffermandosi sull’intelligenza artificiale, come grande opportunità anche per il sistema delle cooperative trentine, ha richiamato i cambiamenti in corso nel mondo del lavoro: «Il lavoro non sparisce, si ridisegna: meno competenze verticali, più competenze trasversali». La Federazione ha scelto di investire nella diffusione delle competenze digitali tra tutti i dipendenti, favorendo la condivisione delle innovazioni sviluppate internamente. Infine, ha invitato le cooperative a prestare attenzione ai temi della maturità digitale e della sicurezza dei dati: «L’intelligenza artificiale deve diventare un alleato e non una minaccia».

Nel corso dei lavori sono stati eletti anche i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, che accompagnerà il presidente Dalpalù nel prossimo mandato.

Credito: Marco Misconel (Cassa Rurale Val di Fiemme – 408 voti), Silvio Mucchi (Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo – 390 voti), Maurizio Maffei (Cassa Rurale Vallagarina – 430 voti), Giorgio Vergot* (Cassa Rurale Alta Valsugana – 435 voti).

Lavoro e servizi: Tiziano Colotti (Ascoop e CLA – 385 voti), Camilla Santagiuliana Busellato (Risto3 – 379 voti), Matteo Zanella (Ecoopera – 488 voti).

Sociali e di abitazione: Sandra Dodi (Città Futura – 436 voti), Francesca Gennai (Consolida – 511 voti), Italo Monfredini (Spes – 389 voti).

Agricolo: Stefano Albasini (Concast – 433 voti), Lorenzo Libera (Cavit – 464 voti), Luca Rigotti (Gruppo Mezzacorona – 439 voti), Michele Roncador* (La Trentina – 405 voti), Ernesto Seppi (Melinda – 368 voti).

Consumo: Giorgio Corradi (Famiglia Cooperativa di Lavarone – 434 voti), Paola Dal Sasso (Famiglia Cooperativa Val di Fiemme – 483 voti), Chiara De Vescovi* (Famiglia Cooperativa Königsberg – 414 voti), Clara Mazzucchi* (Famiglia Cooperativa Ronzo Chienis – 413 voti).

* candidati non presenti nel precedente Consiglio di amministrazione.