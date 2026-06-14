Oggi al via la 75ª Trento Bondone. Fazzino il migliore in prova

È il siracusano Luigi Fazzino su Osella Pa30 Evo il più veloce nelle prove del sabato della 75ª Trento Bondone, con il tempo di 9’28”90. Benché abbia lamentato difficoltà ad adattarsi ad un percorso così lungo, che mette a dura prova anche sul piano fisico, ha comunque fatto capire con chi dovrà fare i conti chi vuole vincere questa 75ª edizione della gara organizzata dalla Scuderia Trentina, valida per il campionato Supersalita e per il Civm Nord. Larga la rosa di piloti candidati ai vertici dell’incerta ed aperta classifica assoluta ed anche dei pretendenti alle varie categorie della massima serie tricolore ACI Sport.

La gara, domenica 14 giugno, scatterà alle ore 10 con un ordine di partenza differente rispetto alle precedenti edizioni, ovvero comincerà con le vetture iscritte al campionato più importante, il SuperSalita, proseguirà con quelle iscritte al Civm e si chiuderà con le storiche. La strada sarà chiusa dalle ore 8 alle 19 circa. Il biglietto di ingresso per gli over 16 costa 20 euro. Importante ricordare che la 75ª Trento Bondone sarà trasmessa in diretta sia su Trentino Tv sia sui canali (digitale terrestre e streaming) di Aci Sport (228 Sky e 52 Tivùsat).

Dietro a Luigi Fazzino, nella griglia di partenza, il senese Mirko Torsellini su Norma M20 Fc, che nelle prove ha fissato un tempo di 1”78 più alto, ma lotteranno per il podio anche il trentino Thomas Pedrini su Osella Fa30 e il teatino Stefano Di Fulvio su Nova Proto Np01, con tempi di circa 8 secondi più alti del siciliano. Nella classe fino a 1600 si giocheranno probabilmente il successo il catanese Michele Puglisi e il nisseno Andrea Di Caro, entrambi su Nova Proto Np03 in un derby siciliano.

Grande equilibrio, fin dalle prove, nell’atteso gruppo GT, nel quale si è fatto subito notare il foggiano Lucio Peruggini su Ferrari 296 Challenge, che ha compiuto dei test con le gomme Avon, al quale si è appiccicato (solo 0”93) il distacco) il trentino Thomas Pichler su Porsche 992 Gt3 Cup, mentre appaiati a poco più di due secondi troviamo i vari Giuseppe D’Angelo (Ferrari 488 Challenge Evo), già vincitore a Levico, Giuseppe Ghezzi (Porsche 997 Gt3 R) e Mirko Zanardini (Lamborghini Huracan Gt3). Domani sarà una bella lotta.

Nel gruppo Tcr pare non avere rivali, in vista della gara, Luca Tosini su Audi Rs3 Lms (11’07”88), agevolato dall’uscita di scena di Alessandro Picchi, che ha sbattuto nella prima manche ed ha chiuso qui la propria avventura trentina. Per quanto concerne il gruppo E1, a giocarsi il successo sembrano poter essere il salernitano Alessandro Tortora su Peugeot 106 Turbo (11’12”78) e il bresciano Luca Spinetti, divisi da appena un secondo, che si potrebbero giovane del guasto al cambio che ha fermato il calabrese Giuseppe Aragona su Volkswagen Golf 7.

Nel gruppo Rs Cup miglior crono per il salernitano Salvatore Tortora su Peugeot 308 Rc, con il tempo di 11’15”84, davanti al trentino Davide Segna su Mini Cooper Jcw di 21”44. Per quanto concerne il gruppo Rs Plus, in prova si è distinto il catanese Andrea Currenti su Peugeot 106 S16 con il tempo di 11’46”87 davanti al roveretano Matteo Bommartini su Honda Civic Type R di 6”32. Nel gruppo Rs il più veloce nei test è stato il cosentino Salvatore Mondino su Seat Leon Cupra St in 12’11”33, molto vicino (a 4”54) l’egubino Kristian Fiorucci su Mini Cooper Jcw.

Passando alle vetture che prendono parte al Civm Nord, nel gruppo Rally ha fatto subito la voce grossa Alessandro Zanolli su Skoda Fabia (10’48”05), che tra l’altro non è l’auto con la quale avrebbe voluto partecipare, seguito a distanza da Stefano Ceolan (Skoda Fabia Rs) e da Renato Paissan (Skoda Fabia Evo). Un terzetto interamente trentino. Nel gruppo A-S il miglior tempo è stato quello di Tiziano Nones su Peugeot 306 Maxi (11’55”22), nel gruppo N-S di Marco Cappello su Honda Civic Ek4 (12’35”60).

Per quanto concerne le vetture storiche, il miglior tempo di giornata è quello dell’esperto Piero Lottini su Osella Pa9/90, vincitore sia lo scorso anno sia nel 2022, che nella seconda manche ha fissato un 12’03”56, secondo è Stefano Menegolli su Bmw M3, con 10”62 di ritardo, terzo Michele Massaro, il vincitore della «Levico Vetriolo», su Bmw M3, a 19”54. Tutti con vetture del quarto raggruppamento. All’appello manca Denny Zardo, su Giada T118, bloccato nella prima ascesa da problemi al pedale del freno, che ha poi rinunciato al secondo test. Sarà comunque al via.