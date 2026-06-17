A Pinzolo al via il Mountain Beat Festival con il concerto in quota di Ben Harper

Prende il via sabato 20 giugno la quarta edizione del Mountain Beat Festival: due concerti, al Doss del Sabion, con artisti di fama internazionale – Ben Harper ed Elisa with Dardust – intervallati, a metà settimana, da un suggestivo concerto a lume di candela (giovedì 25 giugno, in Antica Vetreria a Carisolo, con i Labirinti Armonici). Poi, a Pinzolo, esibizioni quotidiane di band e dirette radio con Radio Deejay. Ancora, un variegato programma di esperienze tra musica e tradizioni e attenzione, in occasione dei concerti in quota, alla sostenibilità e all’accessibilità. Lo spettacolo di apertura e quello di chiusura del Mountain Beat Festival hanno ottenuto il riconoscimento Eco-Eventi Trentino e saranno accessibili alle persone sorde e ipoacusiche anche con l’utilizzo dei Woojer Vest: innovativi gilet aptici in grado di trasformare il suono in vibrazioni corporee sincronizzate con la musica; sarà inoltre presente un interprete LIS.

Si comincia sabato 20 giugno con la camminata, tra racconti e natura, accompagnata da un esperto del Parco Naturale Adamello Brenta, verso il Doss del Sabion, sede del concerto di Ben Harper. Domenica 21 giugno, alle 18.30, “Cena in fienile” a Spiazzo, frazione Mortaso, presso l’azienda agricola Il Petar, all’insegna della cucina territoriale. Lunedì 22 giugno, alle 11, presso il parco Ciclamino, l’area relax di questa quarta edizione del Mountain Beat Festival, entra in scena “Il sapore delle cose semplici”, show cooking dedicato alle ricette tradizionali della Val Rendena e del Trentino con Isabella, titolare di Palazzo Lodron Bertelli – Albergo e Dimora Storica del 1400. Martedì 23 giugno, alle 18, presso il Maso Doss di Strembo, è in calendario l’esperienza “Api: le frequenze della natura”, con l’Associazione Apicoltori della Val Rendena che presenterà agli ospiti il nuovissimo apiario integrato e la possibilità pratica di beneficiare del profumo del miele e della frequenza sonora prodotta dal ronzio delle api. Mercoledì 24 giugno ci si sposta a Carisolo, alle 21 presso l’Antica Vetreria, per l’iniziativa “Cinema a impatto zero” e la proiezione cinematografica a basso impatto ambientale del film d’animazione, genere fantasy e avventura, “Tony, Shelly e la luce magica” (adatto ai bambini a partire dai 6 anni), in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta. Giovedì 25 giugno, presso il parco Ciclamino, alle 10, è in programma “Le cronache di Arnia”, attività sul mondo delle api rivolta ai bambini. Venerdì 26 giugno, a Carisolo, passeggiata tra architettura industriale, arte contemporanea e spiritualità visitando il museo dell’Antica Vetreria per poi raggiungere la chiesa di Santo Stefano ed ammirare l’ultima cena affrescata nel XVI secolo insieme alla riproduzione tridimensionale e contemporanea realizzata in vetro. Sabato 27 giugno, alle 10.30, presso Maso Pan a Caderzone Terme, tuffo nelle radici della Val Rendena con l’esperienza: “La storia del contadino di una volta, oggi”: visita al Museo della Malga e incontro con Battista Polla per scoprire storie e tradizioni della vita in alpeggio. A seguire, degustazione dei prodotti tipici della malga. La sezione delle esperienze a “bassa frequenza” si chiude domenica 28 giugno con la seconda camminata, tra racconti e natura, accompagnata da un esperto del Parco Naturale Adamello Brenta, verso il Doss del Sabion, sede del concerto di Elisa With Dardust.