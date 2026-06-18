A Caldes domenica 21 giugno il Raduno provinciale dei Gruppi Folkloristici

Torna con la sua 37esima edizione, domenica 21 giugno a Caldes, il Raduno provinciale dei Gruppi Folkloristici. Iniziata come “Rassegna del Folklore trentino”, la manifestazione è organizzata dalla FederReti – Volontariato Trentino di Cultura Storia e Tradizione che ha ripropone questo importante momento di incontro delle associazioni del folklore provinciale.

Curatore dell’iniziativa in loco è il Gruppo Folk Val di Sole, che festeggia il suo 30esimo anniversario di fondazione, insieme ad altri numerosi partner quali Comune di Caldes, Comunità della Vale di Sole, Cassa Rurale Val di Sole, Gruppo Nuvola, e grazie anche al sostegno della Provincia Autonoma di Trento e del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine può ospitare i duecento componenti dei 12 gruppi partecipanti a questa edizione, oltre alla Val di Sole: quello mocheno di Palù, ai Costumi cimbri delle Valli del Leno e di Terragnolo, fino ai gruppi fiemmesi degli Aizenponeri e di Carano, il Coro La Valle-Costumi Cembrani, il gruppo Vecchia Rendena, quello di Castello Tesino, il Gruppo di Caldonazzo e il Gruppo Folk Mezzano di Primiero. Ospite speciale il Volkstanzgruppe di Laives.

Il programma prevede al mattino alle ore 10.30 la Santa Messa con i canti del Coro La Valle-Costumi Cembrani, a seguire, alle 11.30, la sfilata nel centro storico fino a località Contre, dove si terrà la presentazione della manifestazione con presentazione dei gruppi e interventi delle autorità. Alle 14.45 inizio delle esibizioni, fra danze, canti e esecuzioni musicali con chiusura dell’evento alle ore 17.00.