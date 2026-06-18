A Mori sabato 20 giugno il dibattito “1946. La Repubblica è donna”

Sabato 20 giugno alle 21 a Mori all’interno della manifestazione “Ritorno a Bindis” la Fondazione Museo storico del Trentino organizza l’incontro “1946. La Repubblica è donna”.

Interverranno Giada Bertolini, laureata in educazione professionale e volontaria del Carnevale di Mori Vecio, Micol Forti, storica dell’arte e direttrice del Mart, e Marilena Guerra, direttrice Trentino Tv e presidente Commissione pari opportunità, con l’introduzione e la moderazione di Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino.

Si parlerà del referendum del 2 giugno 1946, con cui italiane e italiani scelsero la Repubblica, partendo dalle emozioni veicolate dal folgorante debutto alla regia di Paola Cortellesi con “C’è ancora domani”. Ma si parlerà anche di altre prime volte alle urne, altri primi voti, con il loro carico di trepidazione, incertezze e orgoglio.

L’incontro si inserisce nel format “due chiacchiere sotto il campanile” e si svolgerà nel “Portec dela Galetera a Mori Vecio” a Mori. Sarà l’occasione anche per rilanciare la campagna “Ti ricordi il primo voto?” con l’obiettivo di raccogliere aneddoti e micromemorie, risvegliando quel mix di emozione, orgoglio e forse smarrimento provato la prima volta davanti alla cabina elettorale con la matita in mano. Un modo per ricordare che il voto non è solo un dovere, ma un pezzetto di storia personale che costruisce il futuro di tutti.

Per partecipare alla raccolta di micromemorie è sufficiente mandare un messaggio o un vocale al 3283807029 o a comunicazione@museostorico.it

La vostra memoria contribuirà a scrivere una storia collettiva di partecipazione.

Questa campagna fa parte del progetto per la realizzazione della serie audiovisiva “1946. L’anno della scelta “della Fondazione Museo storico del Trentino con il sostegno della Fondazione Cassa Rurale di Trento, in onda in autunno sul canale 12 del digitale terrestre (Telepace Trento) nello spazio HistoryLab Live e sul canale youtube @museostorico