Tre anni di Atelier Benigni degli Editori: martedì 23 giugno il compleanno con gli editori trentini

Era il 23 giugno del 2023 quando in via Belenzani 51, nello spazio che per anni aveva ospitato la storica libreria delle sorelle Benigni, apriva l’Atelier degli editori. Un luogo, nel pieno centro di Trento, dove hanno trovato casa sei case editrici trentine, Athesia, Centro studi Erickson, Keller, METS, Museo Storico del Trentino e Vita Trentina, che fin da subito si è proposto come spazio culturale vivo e attivo, oltre che preziosa vetrina per i prodotti editoriali del territorio.

A tre anni da quella apertura, sono migliaia le persone che hanno visitato gli spazi dell’Atelier, per partecipare a qualcuno dei 57 eventi culturali organizzati, per visitare una delle 14 mostre d’arte ospitate, o semplicemente per scoprire il lavoro delle sei case editrici. Centinaia i libri venduti, di tutti i generi, con sul podio dei più richiesti “Le maestre”, di Rosanna Cavallini, edito Athesia; “Semi di memoria”, di Roberto Vettori, edito da ViTrenD; e “Trento. Una città d’arte fra le Alpi”, di Fiorenzo Degasperi, edito da Curcu e Genovese (disponibile anche in inglese e tedesco).

Un bilancio positivo per l’inedita esperienza, nata come coraggiosa sperimentazione e oggi decisamente consolidata, che martedì 23 giugno 2026 festeggerà il suo compleanno con un particolare appuntamento “in vetrina”. Lì dove spesso si sono esibiti gli attori e le attrici protagonisti di una fortunata serie di letture pubbliche (che proseguirà nei prossimi mesi), per l’occasione, a partire dalle 18, a raccontarsi saranno proprio gli editori protagonisti di quest’avventura.

L’appuntamento, aperto a tutti, sarà un’ulteriore occasione per conoscere l’Atelier e i volti che stanno dietro le pubblicazioni che si trovano sui suoi scaffali.