Sabato 27 giugno Lavis “In musica contro il genocidio”

Si intitola “In musica contro il genocidio” l’evento in programma sabato 27 giugno a partire dalle 17.00 all’anfiteatro del Parco Urbano di Lavis, organizzato dal Collettivo Bristol in collaborazione con Big House, Arci Brentonico, Circolo Culturale Lavistaperta, Sanitari per Gaza Trentino, Trento Massive, Emergency Trento (R1PUD1A), Alchemica APS, BDS Trentino, Emporio di comunità Edera,Trento Poetry Slam e La Musica contro il Silenzio.

Un appuntamento musicale in solidarietà con il popolo palestinese, promosso dal Comune di Lavis e dalle Politiche Giovanili, che sarà un ritrovo collettivo destinato alla raccolta fondi da destinare a due specifici progetti, rispettivamente curati da Arci Brentonico (che sostiene il progetto Shine di Khan Younis a Gaza; il centro è sorto a febbraio sulle macerie di Gaza e ospita lezioni scolastiche; gruppi di sostegno psicologico; lezioni di educazione alimentare e sessuale; momenti teatrali di letture di fiabe; laboratori creativi; incontri sulla gestione di residui bellici, mine e altri ordigni pericolosi, sia per bambini che per adulti) e dall’associazione senza scopi di lucro Gazzella Onlus, che da oltre dieci anni si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra, essenzialmente nel territorio di Gaza (Collabora con ONG palestinesi che si occupano di sanità e infanzia, tra le quali la “Palestinian Medical Relief Society”, l’Associazione Hanan e l’Associazione I’mar).

L’evento si aprirà verso le 17:00 con un open mic a cura di Trento Poetry Slam per poi proseguire con la musica dal vivo, i DJ set e i vari interventi delle realtà coinvolte, fra cui Riccardo Corradini e Wilma Di Napoli (Sanitari per Gaza), Circolo Arci di Brentonico e Collettivo Bristol di Lavis. Si esibiranno dal vivo la Trento Balkan Orchestra, Yardie Groove (Dj Set), Afro Melograno, Luciano Forlese + band, Ares Adami, La musica contro il Silenzio, Radio Fontani (Dj Set), Milo Brugnara & La Lokura Social Club; a partire dalle 18:00 circa fino alla chiusura dell’evento, prevista per 00:30