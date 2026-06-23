Teatro Capovolto, 50 serate per l’estate 2026. Si parte giovedì 2 luglio

Giovedì 2 luglio prenderà il via il nuovo calendario di appuntamenti del “Teatro Capovolto”, la rassegna organizzata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara che, fino al 30 agosto, colorerà piazza Cesare Battisti a Trento con un ricco ventaglio di proposte per ogni gusto e per ogni età, tra musica, cinema, spettacoli di prosa, il concorso di poetry slam dedicato alla memoria di David Wilkinson, incontri letterari e appuntamenti all’insegna della grande comicità.

Un’offerta di appuntamenti come sempre articolata, distribuita su ben cinquanta serate, che per il settimo anno consecutivo si svolgeranno all’interno del Teatro Sociale di Trento, con il palco rivolto verso piazza Cesare Battisti.

“Anche quest’anno il Teatro Capovolto è pronto ad aprirsi alla città, rinnovando quel filo diretto che lega il Centro al suo pubblico e trasformando il cuore di Trento in un luogo di incontro, partecipazione e cultura. – ha osservato Giuseppe Putignani, presidente del Centro Servizi Culturali S. Chiara – Una nuova programmazione estiva di grandissima qualità, capace di coniugare intrattenimento, leggerezza e valore artistico, con appuntamenti pensati per divertire e coinvolgere il pubblico nel corso dell’estate, senza però mai rinunciare all’eccellenza dei titoli proposti e degli artisti coinvolti. È un’opportunità preziosa per i cittadini, che possono vivere la cultura negli spazi urbani, ma anche per i tanti turisti che visitano il nostro territorio e trovano occasioni autentiche di incontro e scoperta. Un risultato importante, reso possibile ancora una volta grazie alle numerose sinergie con le principali istituzioni culturali trentine”.

Anche quest’anno sul palco del Teatro Capovolto verrà dato ampio spazio alla musica, con concerti che vedranno a Trento artisti di grande rilievo come Frida Bollani Magoni, Claudio “Greg” Gregori (del duo Lillo & Greg) e il suo rock’n’roll anni ’50, Frankie hi-nrg mc con il nuovo tour “Voce e batteria”, e lo storico chitarrista e fondatore dei CCCP-Fedeli alla linea, Massimo Zamboni, con un reading-concerto ispirato a Pier Paolo Pasolini.

E ancora, cori, bande, in collaborazione con alcune tra le più prestigiose realtà musicali del territorio regionale come il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, il Corpo Musicale Città di Trento, l’Associazione MusicaRiva, l’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio, oltre a ensemble internazionali impegnati tra la world music e il jazz come EuroBalkan e Nubras Ensemble, e realtà del territorio come il Coro Calicantus di Pergine e gli Apocrifi, band tributo di Fabrizio De André.

Ma non finisce qui, perché tornerà la Danza Capovolta in collaborazione con la Federazione Trentino Danza, e non poteva mancare un’attenzione particolare al teatro, con spettacoli all’insegna della comicità e del divertimento, che vedranno sul palco volti noti come Natalino Balasso e Alessandro Fullin, e stand up comedian di assoluto valore come Annagaia Marchioro, Daniele Gattano e Alessandro Ciacci, oltre al monologo tutto da ridere di Lucio Gardin, e lo spettacolo autobiografico di Pietro Cerchiello, giovane attore e autore, direttore artistico dell’Associazione Teatrale Dimore Creative.

E poi, come ogni anno, ad accompagnare i due mesi estivi del Teatro Capovolto ci saranno i consueti appuntamenti dedicati al meglio del cinema italiano ed europeo, realizzati in collaborazione con Cineworld Trento, con una particolare offerta interamente dedicata ai documentari, proposta in collaborazione con Cinema Mezzanotte (CSDC – Cooperativa Spettatrici e Distributrici Cinematografiche).

Infine, a completare la ricca programmazione del Teatro Capovolto, ci sarà spazio per gli eventi dedicati alla poesia con il poetry slam e il premio intitolato a David Wilkinson – giunto quest’anno alla quinta edizione – e al mondo della letteratura con “Prometeo Capovolto”, festival letterario che quest’estate avrà il piacere di ospitare un appuntamento dedicato al teatro del compianto regista Vitaliano Trevisan, oltre ad uno spettacolo che proverà a confrontare le guerre del passato con quelle del presente, grazie alle voci dell’inviata di guerra Francesca Mannocchi e del compositore Rodrigo D’Erasmo.

INFORMAZIONI, BIGLIETTI E PROGRAMMA

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15. Biglietti acquistabili in prevendita al link https://ticket.centrosantachiara.it/content oppure presso le biglietterie del Centro S. Chiara. Per rimanere aggiornati sul programma consultare il sito www.centrosantachiara.it