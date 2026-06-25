Sacerdoti trentini, ecco le nuove nomine

Monsignor Tisi: “La storia silenziosa e quotidiana di Maria, che genera vita, continua ad andare in onda”

Nel pieno dell’Avvento, la Chiesa trentina ha celebrato la solennità dell’Immacolata Concezione, richiamando l’attenzione sulla Giornata del Seminario, occasione per ricordare il dono dei sacerdoti e per pregare per nuove vocazioni. In mattinata l’arcivescovo Lauro Tisi ha presieduto a Denno, in Val di Non, la celebrazione che ha segnato la conclusione dei lavori di restauro […]