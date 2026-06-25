Sacerdoti trentini, ecco le nuove nomine

Con la pubblicazione sui media diocesani sono stati resi noti giovedì 25 giugno, vigilia della solennità del patrono San Vigilio, i nuovi mandati di ministero al clero trentino, a partire dall’autunno prossimo. Eccoli nel dettaglio:
|Sacerdote
|Incarico attuale
|Nuovo incarico
|don Tiziano Telch
|Rettore Seminario, Vicario episcopale per la formazione del clero
|Anche Vicario episcopale per il clero e parroco Trento – Ss. Pietro e Paolo, S. Martino
|don Roberto Lucchi
|Parroco Trento – Ss. Pietro e Paolo, S. Martino
|Parroco unità pastorale Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (parrocchie Dro, Drena, Ceniga)
|don Stefano Anzelini
|Parroco unità pastorale Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (parrocchie Dro, Drena, Ceniga)
|Parroco Vermiglio, Castello di Pellizzano, Pellizzano, Mezzana, Ortisé-Menas, Ossana, Termenago, Passo del Tonale e unità pastorale Val di Peio (parrocchie Celentino, Celledizzo, Cogolo, Comasine, Peio)
|don Enrico Pret
|Parroco Vermiglio, Castello di Pellizzano, Pellizzano, Mezzana, Ortisé-Menas, Ossana, Termenago, Passo del Tonale e unità pastorale Val di Peio (parrocchie Celentino, Celledizzo, Cogolo, Comasine, Peio)
|Parroco unità pastorale Valle di Ledro (parrocchie Pieve di Ledro, Bezzecca, Biacesa, Concei, Molina, Prè, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto)
|don Luca Tomasi
|Dottorando in diritto canonico
|Parroco unità pastorale Vigolana – S. Paolina (parrocchie Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro) e Giudice Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto
|p. Salustino Hernandez Sanchez, svd
|Parroco unità pastorale Papa Giovanni XXIII (parrocchie Varone, Campi di Riva, Cologna-Gavazzo, Pranzo, Tenno, Ville del Monte)
|p. John Hyun Cho, svd
|Vicario parrocchiale unità pastorale Papa Giovanni XXIII (parrocchie Varone, Campi di Riva, Cologna-Gavazzo, Pranzo, Tenno, Ville del Monte)
|don Rodolfo Pizzolli
|Parroco Trento-S. Giuseppe e S. Pio X
|Anche parroco Trento – S. Carlo
|don Federico Andreolli
|Parroco unità pastorale Lagarina delle sette Chiese (parrocchie Brancolino, Castellano, Noarna, Nogaredo, Pedersano, Villa Lagarina), Isera, Lenzima, Marano d’Isera, Patone
|Anche parroco Pomarolo, Savignano, Nomi
|don Ferdinando Pircali
|Parroco unità pastorale Divina Misericordia (parrocchie Brez, Cagnò, Cloz, Revò)
|Anche parroco Romallo e Tregiovo
|don Francesco Scarin
|Parroco Arco, S. Giorgio, Bolognano, Massone, S. Martino
|Anche parroco unità pastorale Romarzollo (Chiarano, Varignano, Vigne)
|don Matteo Moranduzzo
|Vicario parrocchiale Pergine Valsugana
|Vicario parrocchiale Riva del Garda
|don Michele Canestrini
|Collaboratore zona pastorale Alto Garda e Valli dei Laghi e Assistente spirituale Ospedale di Arco
|Assistente spirituale Ospedale di Rovereto
|don Paolo Vigolani
|Parroco Mattarello, Valsorda
|Anche dottorando in Teologia spirituale
|don Stefano Zeni
|Delegato vescovile ad interim Area Cultura
|Delegato vescovile Area Cultura
|don Giorgio Gabos
|Parroco unità pastorale Vigolana – S. Paolina (parrocchie Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro)
|Collaboratore zona pastorale Giudicarie, residente a Roncone
|don Carlo Speccher
|Parroco unità pastorale Romarzollo (Chiarano, Varignano, Vigne)
|Collaboratore zona pastorale Trento, residente a Trento
|don Lino Zatelli
|Parroco Trento – S. Carlo
|Collaboratore zona pastorale Rotaliana – Terre d’Avisio – Paganella, residente a Zambana, restando Cappellano della Polizia di Stato
|don Enrico Setti
|Parroco Pomarolo, Savignano, Nomi
|Collaboratore zona pastorale Vallagarina
|don Mario Ferrari
|Parroco Tregiovo, Romallo
|Residente a Revò