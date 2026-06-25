Chiesa trentina

Sacerdoti trentini, ecco le nuove nomine

Alcuni dei sacerdoti trentini. Foto © Gianni Zotta

Con la pubblicazione sui media diocesani sono stati resi noti giovedì 25 giugno, vigilia della solennità del patrono San Vigilio, i nuovi mandati di ministero al clero trentino, a partire dall’autunno prossimo. Eccoli nel dettaglio:

Sacerdote Incarico attuale Nuovo incarico
don Tiziano Telch Rettore Seminario, Vicario episcopale per la formazione del clero Anche Vicario episcopale per il clero e parroco Trento – Ss. Pietro e Paolo, S. Martino
don Roberto Lucchi Parroco Trento – Ss. Pietro e Paolo, S. Martino Parroco unità pastorale Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (parrocchie Dro, Drena, Ceniga)
don Stefano Anzelini Parroco unità pastorale Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (parrocchie Dro, Drena, Ceniga) Parroco Vermiglio, Castello di Pellizzano, Pellizzano, Mezzana, Ortisé-Menas, Ossana, Termenago, Passo del Tonale e unità pastorale Val di Peio (parrocchie Celentino, Celledizzo, Cogolo, Comasine, Peio)
don Enrico Pret Parroco Vermiglio, Castello di Pellizzano, Pellizzano, Mezzana, Ortisé-Menas, Ossana, Termenago, Passo del Tonale e unità pastorale Val di Peio (parrocchie Celentino, Celledizzo, Cogolo, Comasine, Peio) Parroco unità pastorale Valle di Ledro (parrocchie Pieve di Ledro, Bezzecca, Biacesa, Concei, Molina, Prè, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto)
don Luca Tomasi Dottorando in diritto canonico Parroco unità pastorale Vigolana – S. Paolina (parrocchie Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro) e Giudice Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto
p. Salustino Hernandez Sanchez, svd Parroco unità pastorale Papa Giovanni XXIII (parrocchie Varone, Campi di Riva, Cologna-Gavazzo, Pranzo, Tenno, Ville del Monte)
p. John Hyun Cho, svd Vicario parrocchiale unità pastorale Papa Giovanni XXIII (parrocchie Varone, Campi di Riva, Cologna-Gavazzo, Pranzo, Tenno, Ville del Monte)
don Rodolfo Pizzolli Parroco Trento-S. Giuseppe e S. Pio X Anche parroco Trento – S. Carlo
don Federico Andreolli Parroco unità pastorale Lagarina delle sette Chiese (parrocchie Brancolino, Castellano, Noarna, Nogaredo, Pedersano, Villa Lagarina), Isera, Lenzima, Marano d’Isera, Patone Anche parroco Pomarolo, Savignano, Nomi
don Ferdinando Pircali Parroco unità pastorale Divina Misericordia (parrocchie Brez, Cagnò, Cloz, Revò) Anche parroco Romallo e Tregiovo
don Francesco Scarin Parroco Arco, S. Giorgio, Bolognano, Massone, S. Martino Anche parroco unità pastorale Romarzollo (Chiarano, Varignano, Vigne)
don Matteo Moranduzzo Vicario parrocchiale Pergine Valsugana Vicario parrocchiale Riva del Garda
don Michele Canestrini Collaboratore zona pastorale Alto Garda e Valli dei Laghi e Assistente spirituale Ospedale di Arco Assistente spirituale Ospedale di Rovereto
don Paolo Vigolani Parroco Mattarello, Valsorda Anche dottorando in Teologia spirituale
don Stefano Zeni Delegato vescovile ad interim Area Cultura Delegato vescovile Area Cultura
don Giorgio Gabos Parroco unità pastorale Vigolana – S. Paolina (parrocchie Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro) Collaboratore zona pastorale Giudicarie, residente a Roncone
don Carlo Speccher Parroco unità pastorale Romarzollo (Chiarano, Varignano, Vigne) Collaboratore zona pastorale Trento, residente a Trento
don Lino Zatelli Parroco Trento – S. Carlo Collaboratore zona pastorale Rotaliana – Terre d’Avisio – Paganella, residente a Zambana, restando Cappellano della Polizia di Stato
don Enrico Setti Parroco Pomarolo, Savignano, Nomi Collaboratore zona pastorale Vallagarina
don Mario Ferrari Parroco Tregiovo, Romallo Residente a Revò
di redazione VT
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