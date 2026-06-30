La nuova sede roveretana di Dolomiti Energia sarà a Progetto Manifattura

Sarà all’interno di Progetto Manifattura, il polo scientifico-tecnologico di Trentino Sviluppo dedicato alla sostenibilità, la nuova sede roveretana di Dolomiti Energia, che ha acquistato l’edificio denominato “IV Reparto”: un immobile storico di quattro piani, per un totale di oltre 4.000 metri quadrati, ad oggi inutilizzato. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’Università di Trento, alla quale l’edificio era stato a suo tempo riservato.

La vendita, annunciata nel novembre scorso, e formalizzata stamane presso lo studio Notai Riuniti Trentini dalla presidente di Dolomiti Energia Silvia Arlanch e dal presidente di Trentino Sviluppo Giuseppe Consoli è frutto di una scelta strategica e di sistema, che porta benefici a tutti gli attori in campo. Progetto Manifattura aumenta la propria visibilità e autorevolezza a livello nazionale grazie all’ingresso di uno tra i principali player del settore energetico italiano, leader nel campo delle rinnovabili e rappresentativo del cluster della sostenibilità. Dolomiti Energia rinsalda la propria collocazione strategica a Rovereto, diventando azienda di riferimento all’interno dell’incubatore. Nella partita si inserisce infine anche l’Università di Trento, che ridefinisce e aumenta gli spazi a propria disposizione per futuri sviluppi edilizi all’interno dell’hub.

Un accordo rinsalda la vocazione green della provincia di Trento e promuove al contempo un modello virtuoso di collaborazione pubblico–privato, in linea con le politiche europee di rigenerazione urbana e transizione energetica. “Questa operazione rappresenta una scelta strategica con cui abbiamo voluto dare continuità alla nostra storia e rendere ancora più forte e stabile il legame di Dolomiti Energia con il territorio. L’ingresso in Progetto Manifattura nasce dalla volontà di continuare ad investire in innovazione e sostenibilità. Desideriamo dare nuova vita a un luogo iconico per Rovereto, attraverso un progetto di rigenerazione urbana che restituisce valore al territorio, celebra la nostra storia e guarda al futuro”, ha dichiarato Silvia Arlanch, Presidente di Dolomiti Energia.”

“Come già fatto a novembre, in occasione della firma del preliminare – commenta il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli – esprimo la mia soddisfazione per un’operazione win-win che denota l’impegno della Provincia nella costruzione di un ecosistema economico-produttivo basato sulla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Sono convinto che la prossimità con un grande gruppo come Dolomiti Energia, per le tante imprese innovative che lavorano in Progetto Manifattura e che negli anni ho avuto il piacere di incontrare, rappresenti motivo di stimolo per la costruzione di nuove partnership e progettualità”. “La scelta di Dolomiti Energia di insediare il proprio quartier generale a Progetto Manifattura – continua la sindaca di Rovereto Giulia Robol – è un segnale molto importante, che non solo rinsalda la presenza di un player strategico e vitale per il nostro territorio, ma ne conferma il ruolo di azienda di riferimento con radici salde nella nostra città. Siamo particolarmente soddisfatti che la nuova sede legale e operativa del gruppo, leader nelle energie rinnovabili, rimanga nel cuore di Rovereto. Questa operazione è il risultato di una visione condivisa e rafforza l’immagine di Rovereto come città sostenibile, una vocazione a polo di innovazione, dove storia, impresa e futuro si fondono in modo virtuoso”.

“La cessione siglata oggi – spiega il presidente di Trentino Sviluppo Giuseppe Consoli – è frutto della volontà di inserire nel polo dedicato alla sostenibilità un attore di grande rilevanza. L’ingresso di Dolomiti Energia in Progetto Manifattura segna un cambio di passo che proietta entrambe le società a un nuovo livello di collaborazione. Dolomiti Energia sarà il gruppo industriale di traino del nostro polo, garantendo ulteriore visibilità nazionale e sostenendo attivamente una serie di servizi e di attività che Trentino Sviluppo ha avviato in particolare negli ambiti delle startup innovative, dell’open innovation e dell’attenzione verso le sfide del progetto di certificazione del territorio in chiave ESG”.