Allerta gialla, nel pomeriggio di mercoledì primo luglio attesi temporali intensi

Una tempesta di fulmini sul Monte Bondone. Foto Gianni Zotta

La Protezione civile del Trentino richiama la massima attenzione in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto nel corso del pomeriggio di mercoledì primo luglio. L’allerta gialla per temporali emessa sabato 27 giugno resta infatti in vigore su tutto il territorio provinciale ancora per oggi. Secondo le previsioni di Meteotrentino, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata e molto calda, dal primo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, con precipitazioni localmente molto abbondanti in tempi brevi, frequenti fulminazioni, raffiche di vento e possibili grandinate.

Le precipitazioni più intense potranno determinare rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori e provocare il rilascio di detriti dai torrenti e dai versanti. Per questo, si raccomanda di limitare – per quanto possibile – gli spostamenti durante il passaggio dei temporali e di non avvicinarsi a torrenti e rii. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione nelle aree montane e nei tratti di viabilità vicini ai corsi d’acqua, dove le piogge intense potrebbero causare criticità improvvise.

Nel corso del tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, assumendo carattere più diffuso e meno temporalesco, mentre i venti da nord intensificheranno con raffiche localmente forti anche nelle ore notturne.

Nei prossimi giorni è previsto un ritorno a condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Nelle ore più calde si svilupperà una moderata attività cumuliforme sui rilievi, dove non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio o temporale.