Incendio nella notte a Fraviano di Vermiglio, ingenti danni alla chiesa di Santo Stefano

Notte di paura a Vermiglio, nella frazione di Fraviano, dove un violento incendio scoppiato attorno all’una ha coinvolto un fienile, alcune abitazioni, un rustico e la chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono alzate rapidamente, rendendosi visibili a chilometri di distanza e tenendo con il fiato sospeso l’intera comunità.

Particolarmente ingenti i danni alla chiesa: il rogo ha divorato il tetto dell’edificio sacro e ha interessato parzialmente anche quello del campanile. Colpita anche la struttura esterna del municipio.

Il parroco, don Enrico Pret, era nella canonica poco distante ed è stato avvisato attorno alle 2 di notte, quando ormai il rogo era esteso e difficilmente arginabile. Fin dai primi momenti dell’emergenza – si legge sul sito della Diocesi di Trento – ha messo a disposizione i locali della canonica per accogliere eventuali sfollati e offrire un punto di appoggio alle persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti circa 200 vigili del fuoco, con 16 Corpi dei Vigili del fuoco volontari e il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. Le squadre hanno lavorato per ore, riuscendo a contenere il fronte del fuoco e a impedire che le fiamme si propagassero ulteriormente nell’abitato.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte direttamente. Sono invece quattro gli sfollati. Restano in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli edifici interessati dal rogo, così come gli accertamenti sulle cause dell’incendio, che potrebbe essere partito da un fienile.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha seguito l’evolversi della situazione attraverso la Protezione civile del Trentino ed ha espresso la vicinanza dell’Amministrazione provinciale alla comunità colpita. “Quella vissuta a Fraviano è stata una notte molto difficile. Desidero esprimere la mia vicinanza ai cittadini e ringraziare le centinaia di operatori che, con professionalità e straordinario senso del dovere, hanno lavorato senza sosta per proteggere le persone e l’abitato. Ho seguito costantemente l’evolversi dell’emergenza e la Provincia continuerà a monitorare la situazione, garantendo il proprio sostegno alla comunità per affrontare le conseguenze dell’incendio”, ha dichiarato Fugatti.