Venerdì 10 luglio “mercato contadino” davanti all’ospedale Santa Chiara

Sarà presente anche l’Ospedale S. Chiara di Trento insieme a settanta ospedali italiani venerdì 10 luglio, dalle 8 in poi, all’interno di un grande evento nazionale che si pone l’obiettivo preciso di riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi.

Questo vale per tutti quei cibi di cui non si conosce l’origine o che subiscono manipolazioni come nel caso dell’olio che viene miscelato per farlo diventare extravergine, passando per il grano trattato con il glifosate in pre-raccolta (pratica consentita in altri Paesi extra-ue e vietata in italia) fino ad arrivare ai cibi ultraformulati su cui esiste un collegamento diretto tra questi e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all’obesità.

Da questa emergenza sanitaria nasce l’alleanza per difendere i cittadini e promuovere corretti modelli di consumo incentrati su cibi sani come primo fronte della prevenzione, rispetto ai rischi legati anche agli energy drink e prodotti pieni di additivi chimici.

L’iniziativa, unica nel suo genere, è promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia e lanciata per la prima volta insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e a decine di strutture sanitarie che rappresentano eccellenze a livello nazionale ed europeo, come appunto l’Ospedale S.Chiara di Trento che ospiterà l’evento frutto della collaborazione tra Coldiretti Trentino Alto Adige e l’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino.