A Forte Pozzacchio domenica 19 luglio la commemorazione dei caduti in guerra

In Vallarsa i nuovi punti Kneipp e barefoot per sfruttare il potere rigenerante dell’acqua

Sono stati inaugurati nei giorni scorsi i nuovi punti Kneipp e barefoot della “Vallarsa Kneipp Valley”, un progetto coordinato dall’ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale di Vallarsa, pensato per stimolare la circolazione, rafforzare il sistema immunitario e favorire il rilassamento, sfruttando il potere rigenerante dell’acqua viva e il contatto diretto con […]