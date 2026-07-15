Allerta gialla della Protezione civile fino alle 12 di giovedì 16 luglio

Nuovo avviso della Protezione civile del Trentino con un’allerta ordinaria (gialla), temporali e idrogeologica, dalle ore 13 di oggi, 15 luglio, fino alle 12 di domani, 16 luglio. Al pomeriggio sera di oggi e nella prossima notte è infatti probabile lo sviluppo di temporali in moto verso sudest. I temporali risulteranno localmente intensi con precipitazioni abbondanti in poche decine di minuti, forti raffiche di vento, grandine di medie o grosse dimensioni e frequenti fulminazioni.

I Vigili del fuoco Volontari ed il Corpo Forestale garantiscano il supporto al Servizio Bacini montani per l’effettuazione dei controlli sui corsi d’acqua, nonché al Servizio Geologico per il monitoraggio del territorio.

La Protezione civile ricorda di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).