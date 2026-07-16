La Val di Cembra dà il benvenuto all’A.C. Trento 1921

Una serata di incontro, condivisione e vicinanza per celebrare un legame che, anno dopo anno, continua a consolidarsi ulteriormente. Nella serata di mercoledì 15 luglio, a Masen di Giovo, il territorio della val di Cembra ha dato ufficialmente il benvenuto all’A.C. Trento 1921, che per il sesto anno consecutivo ha scelto la località cembrana come sede del proprio ritiro estivo precampionato.

Il sindaco del Comune di Giovo, Riccardo Dalvit, ha fatto gli onori di casa: “È un grande onore accogliere qui a Masen di Giovo una realtà sportiva così importante. La nostra amministrazione ha un obiettivo ambizioso: fare di Masen un distretto sportivo d’eccellenza per professionisti e giovani talenti. Con il nostro centro calcistico, la pista di atletica di fama mondiale e i nostri sentieri naturalistici, siamo pronti ad offrire standard di alto livello, confermandoci una meta strategica per il Trentino dello Sport. Un sentito ringraziamento va a Trentino Marketing, APT Fiemme Cembra, Associazione Turistica Val di Cembra, Val di Cembra Calcio e Hotel Fior di Bosco per aver reso possibile questa opportunità, che dà prestigio al nostro territorio”.

Il presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca, ha dichiarato: “Desidero ringraziare tutte le realtà e le persone che hanno voluto organizzare questo bellissimo momento di accoglienza. Essere qui, per il sesto anno consecutivo, testimonia quanto Masen di Giovo sia diventata per noi un luogo speciale e familiare. In Val di Cembra troviamo sempre grande disponibilità, attenzione e un’organizzazione di alto livello, oltre a strutture e condizioni ideali per permettere alla squadra e allo staff di lavorare con serenità e preparare nel migliore dei modi la nuova stagione. Sentire così forte la vicinanza del territorio ci rende particolarmente orgogliosi. Il Trento vuole essere sempre più il club dell’intera comunità trentina e serate come questa rappresentano perfettamente il significato di questo percorso”.