Sul Monte Baldo 10 appuntamenti di “Musica Natura Relazioni”

Si compone di 10 appuntamenti musicali, in cui i magnifici scenari del Monte Baldo sono protagonisti e allo stesso palcoscenico per le voci, i suoni e i volti di ospiti e locali, il calendario di Musica Natura Relazioni, il cartellone estivo che riunisce sotto il segno della musica e dell’ambiente i cinque Comuni del Trentino che formano il Parco Naturale del Monte Baldo – Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago-Torbole – in una programmazione estiva condivisa e armonizzata diffusa sui territori, con la direzione artistica di Giovanni Costantini e con l’organizzazione di Superflùo.

Il calendario è ricco e si apre il 18 luglio con un doppio appuntamento: all’alba Arioso Furioso Trio (Antonio Vivian flauto, Francesco Fontolan fagotto, Francesca Tirale arpa), ci darà un dolce risveglio in Val di Gresta con Brezza del mattino, alla Chiesa di Sant’Agata di Corniano, la più antica della valle; per chi lo desidera, una passeggiata alle prime luci del giorno per raggiungere la chiesa, e una colazione offerta al termine. Nel pomeriggio, invece, dopo aver passato una giornata di formazione sulle cime, il Coro del Choral Trekking scende a Brentonico e porta per le vie del paese il concerto itinerante In canto dal monte, con melodie tradizionali e popolari dal XVI secolo a oggi.

Il 24 luglio c’è l’immancabile appuntamento all’imbrunire al Rifugio Baita Fos-Ce di Brentonico, dove Tactus Duo (Francesco Facca sassofono, Michele Metz percussioni) presenta Song Book: il tramonto sul prato di montagna, la luce che si scioglie nella musica, il pubblico che si immerge nella magia dell’ascolto. Il 25 luglio, alla Sega di Ala, all’ombra del Faggio della Regina, Soledad Rivas (voce) e Francesca Righi (fisarmonica) propongono Di fiore in fiore, un po’ concerto, un po’ lettura animata di storie illustrate, appuntamento dedicato ai bambini e alle bambine.

Il 31 luglio, nel Parco di Tierno a Mori, la serata è affidata a Boccadoro con Balfolk!: un viaggio tra le danze dell’Europa popolare — dalla Francia alla Svezia, dall’Irlanda alla Sicilia — da ascoltare, ma anche da ballare. Il 1° agosto un altro doppio appuntamento: ad Ala, presso Maso Eccheli in Valle dei Ronchi, torna la Ziganoff Jazzmer Band con la conduzione di Renato Morelli per lo spettacolo Fior di Roccia, un itinerario jazzmer dalle radici dell’Europa centro-orientale, preceduto da una passeggiata sotto le piccole Dolomiti; ad Avio, alla Chiesa Alpina Madonna della Neve, Klasa Musi diretta da Peter Moriggl propone Solenne e spensierato, un pomeriggio di musica tirolese con ottoni e fisarmonica sotto le fronde degli abeti.

Il 7 agosto, a Nago-Torbole in Piazza Lietzmann, Roberto Olzer su di un pianoforte speciale — lo ZB200 Painting Notes — suona Painting notes, un piano che canta: intramontabili canzoni d’autore, colonne sonore del Novecento, pop internazionale e suggestioni sudamericane, rilette al pianoforte sulle rive del lago di Garda.

Il cartellone si chiude con il doppio concerto finale di Palestra d’Orchestra, ensemble giovanile d’archi diretto da Giovanni Costantini: Sogno di fine estate, con musiche di Henry Purcell, Gustav Holst e Mozart, in scena il 29 agosto al Teatro Monte Baldo di Brentonico e il 30 agosto al Teatro Sartori di Ala.

“Siamo orgogliosi di presentare la nuova edizione di Musica Natura Relazioni, – sottolinea Alessio Bertolli, Presidente del Parco Naturale Locale del Monte Baldo – un’iniziativa che il Parco Naturale locale del Monte Baldo sostiene da dieci anni per unire sotto un unico segno l’eccellenza della musica e il rispetto per l’ambiente. Questo cartellone estivo è il frutto di una preziosa sinergia tra i nostri cinque Comuni — Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago-Torbole — e dimostra il valore di fare rete per valorizzare il territorio. Attraverso i dieci appuntamenti musicali in programma, i magnifici scenari naturali del Monte Baldo si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo artisti e spettatori in una costante ricerca di bellezza. Dalle albe in Val di Gresta ai tramonti nei nostri rifugi, offriamo al pubblico l’occasione di vivere la montagna in modo lento e consapevole. Invitiamo tutti a partecipare per lasciarsi incantare da questi luoghi meravigliosi, dove la musica si fonde armoniosamente con la natura”.

“La forza di Musica Natura Relazioni – sottolinea Alberto Scerbo, Presidente della Comunità della Vallagarina – sta nella capacità di fare rete. Come Comunità della Vallagarina sosteniamo convintamente una programmazione condivisa che mette a sistema le risorse di cinque Comuni e del Parco del Monte Baldo, creando un’offerta culturale integrata e diffusa. Il valore di questo progetto è il dialogo concreto tra la proposta musicale e il nostro patrimonio ambientale e storico. Portare gli eventi fuori dai contesti tradizionali — dai rifugi in quota alle chiesette storiche, fino alle rive del lago — permette di valorizzare il territorio in chiave sostenibile, offrendo dieci appuntamenti di qualità a residenti e turisti. Ringrazio i Sindaci, il direttore artistico Giovanni Costantini, l’organizzazione e tutti i partner che hanno collaborato per tradurre questa sinergia territoriale in un’iniziativa concreta”.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione online sul sito www.musicanaturarelazioni.it.