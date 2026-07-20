A Rango venerdì 24 e sabato 25 luglio torna il Rango Summer Fest

Rango si prepara per il Rango Summer Fest, in programma per venerdì 24 e sabato 25 luglio. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Borgo di Rango, propone due serate all’insegna della convivialità, della musica e della valorizzazione delle tradizioni gastronomiche.
La festa prenderà il via venerdì 24 luglio con la cena a partire dalle ore 19. Il menù proporrà alcuni grandi classici della cucina trentina: gnocchi al pomodoro o al gorgonzola, carne salada e fagioli. Ad accompagnare la serata sarà la musica dei “The Mush-Ap Acoustic Crazy Rock-Pop”, mentre dopo le 22.30 spazio al divertimento con il dj set by Climax Staff con dj Seba. Il momento più atteso sarà però quello di sabato 25 luglio, quando Rango si trasformerà per una sera in un angolo di Liguria. La Pro Loco ha infatti organizzato una speciale cena ligure, con 300 posti disponibili, per la quale le iscrizioni resteranno aperte fino a mercoledì 22 luglio.
Dalle ore 20.30 spazio al tributo musicale a De André con Andrea Maffei e Spritz Band, mentre a seguire la festa continuerà con la musica in consolle affidata a dj Welcome by Climax Staff.
“Il mercatino di Natale di Rango è da sempre l’evento clou della nostra associazione, una proposta profondamente legata alla tradizione trentina, senza contaminazioni – sottolineano i volontari della Pro Loco Borgo di Rango –. Con la Summer Fest abbiamo voluto invece sperimentare un percorso completamente diverso: portare nel nostro borgo un pezzo di Liguria autentica, con prodotti originali, artigiani e sapori che arrivano direttamente dal territorio di origine”.