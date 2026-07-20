A Rango venerdì 24 e sabato 25 luglio torna il Rango Summer Fest

A Madonna di Campiglio premiati 35 “Ospiti affezionati”

Anche quest’anno, nel fine settimana di Ferragosto, i comuni di Pinzolo e Tre Ville e l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio hanno voluto ringraziare con il premio “Ospite affezionato” gli ospiti di lungo corso, ovvero coloro che soggiornano in hotel, appartamenti in affitto, seconde case di proprietà e altre strutture da mezzo secolo e […]