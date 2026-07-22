Forèst, a Noriglio la presentazione del romanzo di Ilaria Senter

Prosegue venerdì 24 luglio, alle ore 20, il percorso di CAMP, il progetto socio-culturale nato per valorizzare Noriglio attraverso l’agricoltura, la memoria e la cura dell’ambiente, dedicato a riscoprire la storia e le persone che abitano le montagne del basso Trentino. Dopo l’incontro con Caterina Manfrini, autrice di Sette volte bosco, il prossimo appuntamento, in programma alla Famiglia Cooperativa di Noriglio, ospiterà la presentazione di Forèst, romanzo di Ilaria Senter pubblicato da Curcu & Genovese nel 2018. L’autrice dialogherà con la professoressa Bruna Senter in un incontro aperto alla cittadinanza.

Legata a Noriglio, dove ha vissuto per molti anni e dove torna ancora oggi, Ilaria Senter vive tra la Francia e l’Italia. Dopo la laurea in Comunicazione all’Università di Ferrara, sceglie la

strada del teatro e del circo contemporaneo, attività che la porta da oltre dieci anni a esibirsi sulla scena europea. È proprio durante le tournée che prende forma Forèst, il suo primo libro. Il volume è stato definito dallo storico e giornalista Renzo M. Grosselli “il più bel libro trentino degli ultimi anni”.

Ambientato in un piccolo paese del Trentino, Forèst intreccia le vicende di tre generazioni attraverso quasi ottant’anni di storia. Il romanzo accompagna la crescita di una bambina degli anni Novanta che, scavando nei ricordi della propria famiglia, scopre il passato di una nonna coinvolta nella Resistenza e di un prozio anarchico emigrato in Francia negli anni Cinquanta, dopo un viaggio lungo e travagliato. Ne nasce un racconto che intreccia memoria familiare e storia, mettendo in dialogo generazioni diverse e raccontando il legame profondo tra le persone e il loro territorio.

L’iniziativa è promossa da CAMP, progetto socio-culturale nato per valorizzare Noriglio attraverso l’agricoltura, la memoria e la cura dell’ambiente. Realizzato dalla Cooperativa Sociale Villa Maria, insieme a un gruppo di persone di Noriglio, nell’ambito del bando Progetti Sperimentali di S4T – Station for Transformation, CAMP gestisce un orto comunitario aperto alla cittadinanza dietro le nuove scuole del paese e organizza iniziative culturali e momenti d’incontro.