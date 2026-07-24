La Sat cerca un nuovo gestore del rifugio Bindesi

La Sat intende affidare ad una nuova gestione il Rifugio escursionistico Bindesi “Pino Prati”. I lavori di costruzione del rifugio furono avviati nel 1956 dal Gruppo Sat Grotta di Villazzano, successivamente divenuto Sezione SAT Bindesi- Villazzano, e si conclusero nel 1962. Il rifugio venne dedicato a Pino Prati, alpinista trentino, autore della prima guida del Brenta, perito con Giuseppe Bianchi nel 1927 sul Campanil Basso.

Il rifugio è stato successivamente ampliato nel 1981. Ulteriori lavori di ammodernamento, inclusa l’eliminazione delle barriere architettoniche, sono stati eseguiti nel corso del 1991 e nel 2014 quando in particolare è stato fatto un piccolo ampliamento e riadattata la cucina. La palestra dei Bindesi continua a licenziare provetti alpinisti e anche la passeggiata fino al rifugio con tutta la famiglia, magari in rampichino, è un costume destinato per ora a durare nel tempo.

La nuova gestione avrà avvio indicativamente a partire dall’autunno corrente (2026). Chi fosse interessato a richiederne la gestione deve inviare domanda all’indirizzo e-mail: affido.rifugi@sat.tn.it.