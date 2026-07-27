“Sorgenti Sonore”, in Val di Non quattro appuntamenti che fondono arte e musica

Sorgenti Sonore è una rassegna musicale che nasce dall’incontro tra arte, paesaggio e cultura, proponendo un percorso attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della Val di Non. Quattro appuntamenti, quattro esperienze diverse, in cui la musica dialoga con la natura, il cielo, l’acqua e la storia del territorio, offrendo al pubblico momenti di grande fascino e coinvolgimento.

L’evento è sostenuto da Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento, Ministero della Cultura/FUS, Comuni di Borgo d’Anaunia e Ruffrè-Mendola, con il patrocinio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Questo il programma degli appuntamenti:

1 Agosto – ore 21.00

Fontanelle (Malosco)

“Night Pop & Jazz”

Una serata all’insegna dell’energia e dell’eleganza dello swing, del blues e dell’hot jazz con “Pepper and the Gillis”, formazione tra le più apprezzate del panorama italiano. Un concerto dal ritmo coinvolgente che inaugurerà il festival con un’atmosfera festosa e raffinata. Ingresso gratuito.

3 agosto – ore 21.00

Bacino di Dovena (Fondo)

Concerto per la “Notte delle Stelle”

Una serata esclusiva tra musica e astronomia, nella quale il pubblico vivrà un’esperienza unica, dove musica e scienza si incontrano. Protagonista sarà il giovanissimo violoncellista Giovanni Facchinelli, con un programma pensato per accompagnare la contemplazione del cosmo. Accanto a lui l’astrofisico Federico Ferraris, che guiderà il pubblico nell’osservazione del cielo attraverso telescopi professionali, alla scoperta di stelle, pianeti, nebulose e meraviglie dell’universo. Ingresso gratuito.

8 agosto – ore 9.30

“Forests Song “

Concerto alle Cascate di Tret

Nel magnifico scenario naturale delle Cascate di Tret, la musica accompagnerà il risveglio della valle. Il protagonista sarà “Astral Ensemble”, trio di giovani clarinettisti che sarà capace di fondere le proprie sonorità evocative e coinvolgenti con i suoni della natura, regalando al pubblico un’esperienza immersiva tra acqua, boschi e musica. Entrata gratuita.

21 Agosto – ore 18.30

“Highland Journey”

Palazzo Imperiale, Passo Mendola – Ruffrè

Un concerto evocativo con la partecipazione straordinaria del soprano Susanna Rigacci, celebre interprete che ha collaborato per oltre vent’anni con il Maestro Ennio Morricone, diventandone una delle voci più riconoscibili a livello internazionale. Un viaggio musicale tra suggestioni, emozioni e grandi melodie in cui il titolo dà una chiave di lettura unificante che tiene insieme musica e arti visive, l’idea di ascesa, purezza, rarefazione e distanza dal quotidiano, che concluderà la rassegna in una cornice di straordinario valore storico e artistico. Informazioni e biglietti su euregioklassica.it.