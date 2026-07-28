Matteo e Fabio Collini, di Porte di Rendena, medaglia d’oro ai Campionati Italiani di Morra

Sono Matteo Collini e Fabio Collini, di Porte di Rendena, i nuovi campioni italiani di morra nella categoria terne, dopo essere stati protagonisti di uno straordinario risultato ai XX Campionati Italiani di Morra, disputati sabato 25 luglio ad Acquaviva di Cagli, nelle Marche.

La ventesima edizione del Campionato Italiano di Morra, organizzata con il supporto dell’Amam – Associazione Marchigiana Amici della Morra, si è aperta con l’esecuzione dell’inno nazionale e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo. Le gare si sono svolte nelle categorie singolo, coppie e terne, con la presenza di giocatori provenienti da diverse regioni italiane. Si sono svolte gare individuali e di coppia, ma è stata la prova delle terne a regalare al Trentino il titolo italiano. Qui Fabio Collini, Paolo Riccioni e Matteo Collini hanno conquistato il gradino più alto del podio, precedendo la formazione del Lazio composta da Umberto Vattani, Davide Cervelli e Mario Cortoni e quella mista Lazio-Basilicata formata da Lorenzo Di Taranto, Carmine Sassano ed Ettore Cervelli.

I due atleti rendeneri hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria terne, laureandosi campioni d’Italia insieme al marchigiano Paolo Riccioni, al termine di una competizione che ha richiamato numerosi appassionati provenienti da tutta la penisola.

Un successo che porta in alto il nome di Porte di Rendena e del Trentino, confermando come anche le discipline della tradizione popolare continuino a essere occasione di confronto, aggregazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei territori.

«Matteo e Fabio hanno regalato alla nostra comunità una grande soddisfazione – commenta l’amministrazione comunale –. Questo titolo nazionale è motivo di orgoglio per tutto il paese e testimonia come passione, impegno e attaccamento alle tradizioni possano portare a risultati di prestigio. A loro vanno i complimenti e il ringraziamento dell’intera comunità di Porte di Rendena per aver rappresentato con onore il nostro territorio ai massimi livelli di questa storica disciplina».