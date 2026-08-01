In viaggio con FortunaDino, alla scoperta di Rovereto e della sua valle

È un invito rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie a scoprire Rovereto e la sua valle in compagnia di Isotta, Ugo e FortunaDino, il dinosauro che ci riporta nel Giurassico, quando la zona dei Lavini di Marco era una piana di marea, la nuova guida “In viaggio con FortunaDino”, edita da Osiride, e presentata dall’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo in collaborazione con il Comune di Rovereto e la Comunità della Vallagarina.

Il progetto nasce da un’idea di Ilaria Gasperotti, laureanda all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, con una specializzazione in illustrazione per l’editoria. Dopo il conseguimento della laurea con il massimo dei voti nel luglio del 2023, la tesi viene portata all’attenzione dell’Assessora alla promozione artistica e culturale e al turismo del Comune di Rovereto Micol Cossali, che per prima ha l’idea di farne un libro. Il progetto viene quindi condiviso con l’Azienda per il Turismo, che propone di ampliare il volume, includendo anche aree geografiche e attrazioni comprese nell’ambito di propria competenza, per farne uno strumento di valorizzazione territoriale rivolto alle famiglie, un pubblico da tempo al centro degli obiettivi strategici del “Tavolo Musei”, tavolo di lavoro coordinato dall’ApT.

FortunaDino, che vuole anche essere un omaggio all’artista Fortunato Depero che visse a Rovereto e che in questa città decise di aprire il primo museo fondato da un futurista, attraversa il centro storico di Rovereto e i suoi musei, varca le mura dei castelli che dall’alto dominano il paesaggio, fino a raggiungere forti, eremi e trincee diffusi nella valle. Ma il dinosauro racconta anche le fioriture in Trentino, ci svela le quote delle montagne più alte e approda in cucina, alla scoperta delle ricette della tradizione. FortunaDino ci invita ad attraversare la valle “zaino in spalla, impronta leggera”, indicazione in linea con i valori di una destinazione certificata, orientata ad un turismo sostenibile.

Il libro è in vendita al prezzo di copertina di 10 euro presso Edizioni Osiride, nelle librerie di Rovereto, nei bookshop dei musei e all’infopoint dell’ApT. Lo stesso sarà inoltre fornito alle biblioteche della Vallagarina e reso disponibile per l’acquisto a tutte le biblioteche trentine interessate. È prevista inoltre la distribuzione di una copia omaggio alle strutture ricettive del territorio, che lo potranno condividere con i propri ospiti. Un libro, dunque, pensato come strumento utile per amplificare il ruolo degli albergatori lagarini come ambasciatori di cultura. In viaggio con FortunaDino diventa infine il nuovo omaggio destinato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi che completeranno almeno 5 tappe del viaggio attraverso le meraviglie culturali di Rovereto, della Vallagarina e del Monte Baldo.