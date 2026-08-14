Lectio degasperiana. Martedì 18 agosto a Pieve Tesino lo storico Mario Del Pero

Lo storico trentino Mario Del Pero

Torna martedì 18 agosto 2026 alle 17 la Lectio degasperiana, giunta alla sua ventitreesima edizione. A onorare la memoria dello statista nella ricorrenza dell’anniversario della sua scomparsa sarà lo storico trentino Mario Del Pero, professore di Storia internazionale presso la prestigiosa università di Sciences Po a Parigi.

Del Pero sarà chiamato ad affrontare il delicato rapporto tra Alcide De Gasperi e gli Stati Uniti d’America in una relazione ricca di echi con l’attualità.

La Lectio si terrà al Centro polifunzionale di Pieve Tesino che si trova in via Gilberto Buffa 1, sotto la strada provinciale del Tesino e accanto alla caserma dei Vigili del Fuoco. La partecipazione alla Lectio è gratuita e su prenotazione. Anche questa edizione ha registrato il sold out tra pubblico e autorità. Coloro che hanno effettuato la prenotazione dovranno comunque presentarsi all’ingresso 15 minuti prima dell’inizio dell’evento per avere il proprio posto garantito. Dopo quel momento, eventuali posti non assegnati saranno messi a disposizione del pubblico non prenotato, secondo l’ordine d’arrivo. L’ingresso alla struttura sarà consentito a partire dalle 15.30. Il parcheggio, gratuito e fino a esaurimento posti, si troverà vicino al Centro polifunzionale e sarà adeguatamente indicato dalla segnaletica e dal personale presente.

“È in questo quadro di una pace generale stabile, Signori Delegati, che vi chiedo di dare respiro e credito alla Repubblica d’Italia: un popolo lavoratore di 47 milioni è pronto ad associare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano.” Il 10 agosto 1946 – 80 anni fa – Alcide De Gasperi concludeva con queste parole il celebre discorso davanti ai rappresentanti delle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale. L’incipit era stato drammatico: “Sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me”: l’Italia era allora un paese sconfitto su cui gravava la colpa del fascismo e dell’alleanza con il nazismo.

Le parole di De Gasperi si spensero allora nel silenzio di un’aula fredda fino all’ostilità, ma mentre si stava incamminando all’uscita un gesto inatteso avrebbe cambiato il tono di quella giornata: il Segretario di Stato americano James Byrnes gli si avvicinò e gli strinse la mano. Dichiarerà più tardi: “Volevo fare coraggio a quest’uomo che aveva sofferto nelle mani di Mussolini e ora stava soffrendo nelle mani degli Alleati”. Quel gesto era il frutto di una intensa campagna diplomatica condotta da De Gasperi. Segnò la fine dell’isolamento internazionale dell’Italia e l’avvio del capolavoro politico dello statista trentino, che in pochissimi anni seppe ridare al Paese credito internazionale molto superiore alla sua potenza.

Il rapporto tra Alcide De Gasperi e gli Stati Uniti d’America è un tema centrale per comprendere la storia del dopoguerra e non solo. Si tratta di un nodo fondamentale, che condizionerà tutta la successiva politica estera italiana ed europea e con cui ancora oggi siamo chiamati a confrontarci, pur nel mutare dei contesti e di chi se ne fa interprete.

L’edizione numero 23 della Lectio degasperiana di Pieve Tesino affronta così una pagina storica cruciale, grazie all’analisi di un grande esperto del tema come Mario Del Pero, uno dei maggiori storici italiani, di origini trentine, professore di Storia internazionale presso la prestigiosa università di Sciences Po a Parigi. Un’occasione per riflettere nella prospettiva degasperiana sul legame tra due democrazie unite da una storia complessa e multiforme e per porre il passato in dialogo con le sfide globali che l’Italia e l’Europa si trovano a fronteggiare nel presente.

La Lectio quest’anno sarà inoltre arricchita dalla presentazione, alla presenza dell’Autore, dell’opera Icosaedro di Mario Botta, che troverà collocazione permanente al Giardino d’Europa De Gasperi di Pieve Tesino. Ideato dall’autore proprio nel paese natale dello statista e realizzato interamente in legno trentino, Icosaedro incarna il dialogo tra tradizione e contemporaneità e tra architettura e paesaggio alpino: è stato sviluppato nell’ambito del percorso “NODI. Cultura, impresa e design del legno trentino”, promosso dalla Provincia autonoma di Trento e coordinato da Trentino Sviluppo in collaborazione con Trentino Marketing, con la curatela di Paolo Baldessari e Aldo Colonetti.

Per permettere a tutti di seguire l’incontro, la Lectio sarà trasmessa online in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione.