Weekend di Ferragosto: temperature elevate e possibili temporali nel pomeriggio

Sarà un weekend ancora caratterizzato dalle temperature molto elevate, quello in arrivo.
La Protezione civile del Trentino ricorda che fino a domenica rimane in vigore l’allerta gialla per temperature elevate emessa lo scorso 9 agosto: anche sabato e domenica, nei fondovalle più bassi, la colonnina di mercurio arriverà a superare i 35-37 °C. Non sono da escludere, però, locali temporali stazionari anche intensi al pomeriggio sera di sabato e, in particolare, a partire dal pomeriggio di domenica, quando potrebbero verificarsi, su aree ristrette, precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, grandine di medie dimensioni e forti raffiche di vento.
Lunedì il transito di una perturbazione determinerà rovesci e temporali anche intensi, in moto verso levante, e un temporaneo rinforzo dei venti da nord. Da lunedì temperature in calo su valori vicini alla media stagionale.
Si ricorda alla popolazione, in particolare quella anziana, di seguire i principali consigli di comportamento previsti nel decalogo contenuto nel “Piano caldo anziani e adulti fragili/vulnerabili”. Tra questi, uscire di casa nelle ore più fresche della giornata, consumare pasti leggeri e bere molta acqua anche in assenza di sete.
Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).