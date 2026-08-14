Weekend di Ferragosto: temperature elevate e possibili temporali nel pomeriggio

Meteo, sul Trentino ancora piogge e temporali

Una nuova perturbazione atlantica transiterà, secondo le previsioni degli esperti di Meteotrentino, sul territorio provinciale tra la serata di oggi, lunedì 1 settembre, e quella di domani, martedì 2 settembre, provocando precipitazioni a tratti diffuse e localmente intense, anche a carattere temporalesco, in particolare durante la prossima notte, quando è previsto il passaggio di un […]