A tu per tu, a Zambana Vecchia tre camminate per scoprire cosa significa abitare i luoghi

Foto Facebook Comune di Terre d’Adige

Vogliono approfondire cosa significa davvero abitare un territorio i tre appuntamenti di “A tu per tu – Camminate per abitare i luoghi”, il progetto ideato e organizzato da Giorgia Vulcan, laureata magistrale in Scienze del paesaggio, selezionato e finanziato dalla call Rigenera 2026, che sostiene idee nate dal basso e capaci di contribuire in modo concreto alla diffusione dei valori dell’Agenda 2030. Un percorso partecipativo che invita cittadine e cittadini a rallentare, camminare insieme, osservare e confrontarsi, riscoprendo il territorio non semplicemente come spazio da attraversare, ma come luogo condiviso di memoria, appartenenza e cura.

Il progetto si sviluppa attraverso tre incontri aperti alla cittadinanza, tra la fine di agosto e settembre, nei dintorni di Zambana Vecchia, nel Comune di Terre d’Adige, con un appuntamento conclusivo presso le sale dell’oratorio di Nave San Rocco. Ogni incontro intreccerà cammino, dialogo e convivialità, anche attraverso la presenza e la valorizzazione di prodotti del territorio.

Il primo appuntamento è in programma martedì 25 agosto, alle 18.00, con ritrovo a Zambana Vecchia. Sarà dedicato all’osservazione sensibile del paesaggio attraverso una passeggiata riflessiva guidata da Sara Bin, docente di didattica della geografia ed educazione al paesaggio. All’incontro parteciperanno anche Elisa Travaglia e Paolo Piffer dell’azienda agricola La Campirlota, contribuendo a raccontare il rapporto tra territorio, produzione agricola e comunità.

Il secondo incontro si terrà martedì 15 settembre, sempre alle 18.00, con ritrovo a Zambana Vecchia. Lorena Martinello, antropologa e illustratrice, che accompagnerà i partecipanti in una riflessione sui temi della comunità, dell’abitare e delle relazioni sociali nei territori contemporanei. Un’occasione per interrogarsi su come cambiano i luoghi che viviamo e, insieme a essi, le relazioni tra le persone.

Il progetto si concluderà martedì 22 settembre, alle ore 20.00, presso l’oratorio di Nave San Rocco, con un incontro laboratoriale dedicato alla costruzione di una mappa partecipativa del territorio. Attraverso riflessioni ed esperienze dei partecipanti verranno raccolte criticità, risorse e visioni per il futuro, trasformando le osservazioni emerse durante il percorso in uno strumento condiviso di lettura del territorio.

Semplice nella sua formula, ma capace di attivare una riflessione profonda sul rapporto tra persone e spazi, “A tu per tu” sceglie di esplorare un’area del Trentino in modo inedito, attraverso il tempo lento del cammino e il valore dell’incontro. «Durante il mio percorso di studi ho capito quanto sia importante abitare i propri luoghi e i propri paesaggi, ma anche essere consapevoli del ruolo che abbiamo al loro interno. Noi abitanti possiamo diventare i primi attori del nostro paesaggio, e non soltanto spettatori. Con queste camminate vorrei quindi aiutare le persone ad acquisire maggiore consapevolezza del territorio che abitano e di ciò che, in prima persona, possono fare per prendersene cura e contribuire a costruirne il futuro», spiega Giorgia Vulcan, giovane residente di Terre d’Adige, che in questo progetto porta le competenze maturate durante i suoi studi, trasformandole in una proposta rivolta alla comunità: al centro, l’idea che abitare davvero un luogo significhi prima di tutto conoscerlo, ma anche riconoscersi come parte di una comunità che ha qualcosa in comune. L’iniziativa si inserisce, inoltre, nel quadro degli Obiettivi 11 e 17 dell’Agenda 2030, dedicati rispettivamente alla costruzione di comunità e città sostenibili e alla creazione di partnership e collaborazioni per lo sviluppo sostenibile.