Torna domenica 13 settembre il trekking “A spas per le malghe del Bondon”

È in programma domenica 13 settembre “A spas per le malghe del Bondon”, la passeggiata enogastronomica con trekking solidale, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’escursione, aperta a un massimo di mille partecipanti, prevede un percorso a tappe tra natura e gusto. È possibile accreditarsi sabato 12 dalle 15 alle 20 al Malgone di Candriai oppure la mattina di domenica 13 a partire dalle 8 a Malga Candriai per ricevere la credenziale, la mappa del percorso e un gadget. Ai bambini fino a 10 anni (la cui partecipazione sarà gratuita) saranno consegnati i componenti di un gioco da completare durante il percorso.

Tra le 8.30 e le 9.30, i partecipanti partiranno proprio da Malga Candriai per raggiungere le diverse Tappe del gusto: rifornimento all’Hotel Alpe Bellaria, aperitivo a Malga Brigolina a cura della Macelleria Cainelli con l’Avis di Sopramonte, punto ristoro a Malga Malghet con l’associazione Giulia Turcati e il Coro Piccole Colonne e tappa alla “malga segreta” con l’azienda Agricola Danila Frizzi, la macelleria Belli e gli Alpini di Sopramonte.

L’arrivo al Malgone di Candriai è previsto alle 14, dove si svolgerà la festa con pasta e orzotto offerto, musica, intrattenimento, premiazione a estrazione di 100 pettorali e la premiazione del concorso “Caccia ai tesori di Pietra” promosso dalla Pro Loco Monte Bondone. Per partecipare all’evento, è necessaria l’iscrizione on line su prolocomontebondone.it o con modulo cartaceo presso le associazioni partecipanti.

Inoltre, sabato 12 settembre, alla vigilia della camminata, al Malgone di Candriai alle 18, durante l’evento “La Grande Trento: il Comune capoluogo e le aggregazioni degli ex Comuni del Monte Bondone”, ci sarà l’occasione per ripercorrere e celebrare il centenario dell’annessione dei Comuni di Sardagna e Sopramonte a quello di Trento. Nel 1926 fu infatti istituito il nuovo assetto urbano che inglobò nella città di Trento i comuni della cintura, compresi proprio Sardagna e Sopramonte.

Nel corso della serata, interverranno il presidente della Pro Loco Monte Bondone Marco Conotter, il giornalista Alberto Faustini e lo storico e ricercatore Michele Tos della Fondazione Museo storico del Trentino ed un ricercatore del dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’università di Trento. A seguire, spettacolo di Lucio Gardin e momento conviviale offerto dalla organizzazione. L’evento si farà con qualunque tempo e, solo in caso di forte maltempo, la passeggiata di domenica sarà annullata.