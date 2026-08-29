Il 1946 in mostra in piazza Battisti a Trento: dal voto per la Repubblica all’Accordo di Parigi

Sarà presentata martedì 1 settembre alle ore 17.30 in Piazza Cesare Battisti a Trento la mostra “1946. Dal voto per la Repubblica all’Accordo di Parigi”, promossa dall’assessorato alla promozione della conoscenza dell’Autonomia e curata dalla Fondazione Museo storico del Trentino, nell’ambito delle iniziative promosse sul territorio per ricordare l’ottantesimo anniversario dell’Accordo De Gasperi-Gruber.

All’appuntamento pubblico, interverranno l’assessore provinciale alla promozione della conoscenza dell’Autonomia, Simone Marchiori, e il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi.

Il percorso espositivo racconta le principali tappe che hanno segnato il 1946, un anno spartiacque e decisivo tra democrazia, diritti e nuove prospettive. È l’anno in cui, per la prima volta, le donne partecipano al voto e il suffragio diviene veramente “universale”. È l’anno della nascita della Repubblica italiana e dell’avvio dei lavori dell’Assemblea costituente. Va ricordato inoltre che, in Trentino, il voto del 2 giugno, con una larga maggioranza a favore della Repubblica, è anche espressione delle aspirazioni autonomistiche. Pochi mesi dopo, il 5 settembre a Parigi, Alcide De Gasperi e Karl Gruber firmano l’Accordo che pone le basi per la convivenza tra gruppi linguistici e assicura un ancoraggio internazionale all’autonomia speciale di cui godranno le popolazioni del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol.