Cultura

Il trentino Francesco Casetti in giuria al festival del cinema di Venezia

C’è anche un trentino nella giuria del festival del cinema di Venezia, presieduta da Maggie Gyllenhaal, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre, che deciderà l’assegnazione dei premi del concorso (i Leoni). Concorso al quale partecipano 21 tra film a soggetto e documentari. È il critico Francesco Casetti che dopo aver insegnato a lungo in Italia ora è docente alla Yale University a New Haven, negli Stati Uniti.

In una recente intervista rilasciata alla Consulta universitaria cinema, di cui è stato presidente dal 1998 al 2002 e dal 2007 al 2010, Casetti ha tra l’altro detto: “Spero che la presenza di un teorico del cinema all’interno di questa giuria serva a fare le domande giuste. E questo ci porta anche al ruolo della comunità scientifica. Certo bisogna scoprire archivi, riportare alla luce documenti, leggere i film in modo originale ma, forse, il ruolo ultimo di una comunità scientifica è fare le domande giuste”.

di pa.pi.
#festival del cinema di Venezia
#Francesco Casetti
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