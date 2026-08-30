Presena, il ghiacciaio al centro di un nuovo percorso di valorizzazione

La trasformazione del ghiacciaio occidentale di Presena impone una valorizzazione dell’area, con l’obiettivo di accompagnarne l’evoluzione. A prevederlo è il protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Vermiglio, approvato venerdì scorso dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore con delega all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette Mattia Gottardi. “Il Presena è un patrimonio del Trentino e non possiamo limitarci a osservare i cambiamenti che lo stanno interessando – sono le parole dell’assessore Gottardi -. Siamo dunque chiamati a governarli, con una visione di lungo periodo. Questo protocollo serve proprio a questo: mettere attorno allo stesso tavolo Provincia e Comune per costruire un futuro per il ghiacciaio che tenga insieme tutela del territorio, sicurezza e capacità di continuare a generare opportunità di crescita per la Val di Sole”.

Il documento prevede dunque una fase di approfondimento tecnico e ambientale per verificare l’attuale scenario e individuare gli eventuali interventi e adeguamenti necessari, anche attraverso l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione. Il percorso coinvolgerà le strutture provinciali competenti e il Comune di Vermiglio, con l’obiettivo di arrivare a una proposta condivisa e coerente con l’evoluzione del ghiacciaio e dell’area circostante.

Il protocollo riconosce infatti la necessità di approfondire l’evoluzione del ghiacciaio e le possibili conseguenze sulle infrastrutture e sulle attività oggi presenti, valutando anche scenari futuri e nuove modalità di fruizione. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti ambientali, paesaggistici, idrogeologici e turistici, così come alla sostenibilità degli eventuali interventi.