Mobilità ecologica, a Trento 35 colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Sono trentacinque le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio comunale di Trento. Ventuno sono quelle già operative, sia a potenza standard che a potenza elevata, quattro quelle in fase di attivazione e dieci quelle autorizzate che andranno a potenziare i grandi parcheggi cerniera e i nodi strategici di interscambio.

La localizzazione dei punti di ricarica è stata valutata per servire i principali parcheggi di attestamento di Trento sud e della zona ovest (piazzale Zuffo), ma anche il centro cittadino in prossimità di poli attrattori, ospedali e principali vie cittadine quali, ad esempio, via Endrici, via Grazioli, via San Pio X e via Rosmini. È stato inoltre ampliato il raggio di copertura nelle zone collinari raggiungendo ad oggi i territori di Meano, Cognola, Martignano e Villazzano.

La rete di ricarica copre una buona parte del territorio comunale. Nel dettaglio, i punti già attivi sono distribuiti in Corso 3 Novembre, Corso degli Alpini, Piazzale Groff, via Bartali, via Bettini, via Carlo e Valeria Julg, via dell’Albera, via della Torre Franca, via delle Sugarine, via Endrici, via Grazioli, via Jacopo Aconcio, via Petrarca, via Pranzelores, via Ragazzi del ’99, via Rosmini, via San Pio X, via Travai e via Valnigra. A questi si affiancheranno a breve le infrastrutture in via di attivazione in Corso del Lavoro e della Scienza, via Annibale Apollonio, via Palermo e via Paludi, e quelle di prossima realizzazione al parcheggio Monte Baldo, al parcheggio di via Lidorno, al piazzale Zuffo, in via dei Solteri e via Fersina.

L’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche rientra tra gli interventi previsti dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e dal Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), che mira a ridurre le emissioni di Co2 del 47 per cento rispetto al 2006. Si tratta di un’azione significativa, visto che i trasporti producono circa il 35 per cento delle emissioni climalteranti.

Al servizio della cittadinanza e dei visitatori è stato infine attivato un portale geografico dedicato, consultabile online sul sito del Comune, per visualizzare la posizione, lo stato di attivazione e la tipologia di potenza di ogni singola colonnina presente in città.