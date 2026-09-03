In Atelier Benigni degli Editori il giardino dell’anima di Claus Soraperra

Da venerdì 4 settembre, all’Atelier Benigni degli editori di via Belenzani 51, a Trento, sarà possibile visitare la mostra “Der Seelengarte, ovvero l’Orto”, che fino a giovedì 29 ottobre esporrà le opere di Claus Soraperra.

L’inaugurazione è in programma proprio venerdì 4 settembre alle 18, alla presenza del curatore Fiorenzo Degasperi, che assieme all’artista darà vita ad un breve momento di presentazione della mostra, incentrata sulla suggestione antica del giardino dell’anima, che in questo caso si spoglia del dato figurativo e botanico per farsi pura geometria della coscienza, campitura di materia, architettura dell’intimo. Per Claus Soraperra nelle pieghe del mondo esiste un perimetro segreto, un hortus conclusus nato dall’incontro tra la pietra e la luce, dove la geometria della mente cede al respiro delle foglie e il paesaggio vegetale si spoglia dell’idillio per farsi architettura del pensiero. Non è soltanto un recinto di rami e di fioriture, ma una soglia interiore: un luogo in cui la suggestione bucolica, persa ogni nostalgia di idilliaca innocenza, si trasforma in spazio schiettamente filosofico.

L’esposizione è visitabile all’Atelier Benigni degli editori dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, ed il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.