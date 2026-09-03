Raduno neonazista a Pietramurata, la Diocesi: “Ogni ideologia fondata sull’odio è estranea alla cultura trentina”

“In giorni dei quali il Trentino torna a riflettere sulle radici della propria Autonomia e su una storia costruita anche attraverso il dialogo e la convivenza, la Chiesa trentina ribadisce il valore irrinunciabile della dignità di ogni persona, del rispetto delle differenze e della pace”. A dirlo è l’Arcidiocesi di Trento, che si esprime rispetto al raduno neonazista di Pietramurata (Dro) in programma da oggi, giovedì 3 settembre, a domenica 6 settembre. “Ogni ideologia fondata sull’odio, sulla discriminazione o sulla violenza è estranea a questa cultura e incompatibile con una comunità che vuole guardare al futuro nel segno del rispetto reciproco e della responsabilità”.