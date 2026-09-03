Raduno neonazista a Pietramurata, la Diocesi: “Ogni ideologia fondata sull’odio è estranea alla cultura trentina”

Silvio Garattini ospite a Trento per la Giornata del medico 2025

Alla Giornata del medico e dell’odontoiatra 2025, in programma sabato 18 ottobre alle 15 al teatro Sociale di Trento, sarà presente il professor Silvio Angelo Garattini, oncologo e farmacologo di fama internazionale, fondatore dell’istituto Mario Negri di Milano. Il professor Garattini terrà una lectio magistralis sul tema “Prevenzione è rivoluzione”. La Giornata del medico e dell’odontoiatra […]