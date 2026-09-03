Tra arte e aperitivi, il talk commemorativo dell’Accordo De Gasperi-Gruber

Pergine e il lago di Caldonazzo

Aprire una finestra sul patrimonio identitario del territorio. Questo lo scopo di “In su la via – Comunità in festa”, la rassegna che dal 10 al 13 settembre si terrà a Pergine, proponendo un ricco calendario di appuntamenti.

Saranno due gli appuntamenti di particolare rilevanza, e avranno luogo nel nuovo spazio espositivo al primo piano del Palazzo a Prato: a cura dell’architetto Roberto Festi, il 10 settembre sarà inaugurata la mostra “Agostino Martinelli (1914-1998)”, iniziativa del progetto “RISVEGLI – Artisti da riscoprire, storie da raccontare” (ore 18); la serata sarà arricchita da un momento musicale e da un rinfresco conviviale.

L’11 settembre sarà invece aperto al pubblico “Alcide e Karl – da un accordo alla nostra autonomia”, un talk che si pone come obiettivo quello di dibattere sul famoso Accordo De Gasperi-Gruber che festeggia il suo ottantesimo anniversario (ore 18-20). L’incontro, pensato in modo particolare per il target giovanile, proporrà una riflessione sull’autonomia del Trentino-Alto Adige lontana dai soliti schemi accademici, puntando su un linguaggio contemporaneo e sulla partecipazione diretta del pubblico. Tra i relatori figurano il conosciuto divulgatore storico e influencer Giacomo Panozzo, Marco Odorizzi (direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi), lo studioso Giorgio Martini e Nicola Tomasi (comunicatore e appassionato di innovazione digitale), guidati dalla moderazione del giornalista Gabriele Buselli. L’evento vuole essere uno spazio libero di dialogo in cui la storia si trasforma in uno strumento utile per comprendere il presente e immaginare il futuro del territorio. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti; l’invito è rivolto in modo particolare ai ragazzi.

Il percorso proseguirà sabato 12 settembre con “Sulle tracce di Alcide” presso l’Albergo Museo alla Corona di Montagnaga di Pinè, accompagnato da una visita guidata e da un’esposizione di auto d’epoca a cura della Scuderia Trentina Storica.

Infine, domenica 13 settembre alle ore 11, la manifestazione si concluderà con la “Sveglia della Sagra”: un aperitivo aperto a tutti con la sfilata della Banda Sociale di Pergine per le vie del centro.