Tra il 4 e il 5 settembre arriva ai Molini di Nogaredo il “Bike Tour della Decrescita”

Venerdì 4 e sabato 5 settembre sosteranno in Vallagarina gli ecociclisti dell’undicesima edizione del “Bike Tour della decrescita”. Saranno ospitati presso la casa-orto di Luisa Zanotelli e Vittorio Miorandi ai Molini di Nogaredo (il Castelletto).

La “Bike Tour della decrescita” è una iniziativa promossa dal Movimento italiano per la decrescita. Sostiene e promuove i principi e la visione della decrescita per rispondere ai drammatici problemi creati dai modelli della crescita infinita che sta portando il pianeta Terra al collasso.

Per l’occasione due pomeriggi di iniziative ai Molini. Venerdì 4 settembre alle 18 sarà allestita la mostra Abbasso la guerra con musiche di Renzo Vigagni e sabato 5 alle 18 è in programma un incontro con “La Pimpinella” (associazione trentina per la tutela della agrobiodiversità) e sarà presentato il libro di Francesco Pugliese “Agroecologia e lotte per un’agricoltura senza pesticidi. Il referendum di Malles Venosta” edito dall’Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”.

Il Movimento italiano per la decrescita lancia anche un appello ai Comuni della Vallagarina, ai quali viene chiesto di “prendere posizione subito contro il riarmo europeo e mondiale, chiedere politiche di pace (Helsinky 1975 è un modello) e rispetto dell’articolo 11 della Costituzione e piani immediati per cominciare seriamente ad affrontare la crisi ecoclimatica come volevano gli accordi di Parigi del 2015. In primis sono necessari interventi immediati per piantare alberi, ridurre asfalto e cementificazione, diminuire il traffico privato con più mezzi pubblici (a prezzi ridotti o gratuiti), sostegno all’uso della bicicletta, campagne di educazione e studio a partire dalle scuole, formazione di comitati di cittadini interessati a contribuire ed attivarsi, piani per il clima e adesione al Patto dei Sindaci (iniziativa della Commissione Europea per coinvolgere e supportare i sindaci nel raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea per clima ed energia)”.