Coppa Italia Serie C, il Trento viene eliminato dal Desenzano

Il Desenzano passa al Briamasco e supera il Trento per 1-0 nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C. I gialloblù, protagonisti di un buon primo tempo, vengono puniti al 73’ dalla rete di Procaccio, che decide una gara equilibrata fino al triplice fischio.

Cronaca. Il Trento si presenta con il consueto 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Fiamozzi, Frison, Calzà e D’Intino, in mezzo al campo Benedetti, Grossi e Mehic, mentre il tridente offensivo è formato da Accornero, Caia e Sodero. L’avvio di gara vede il Trento prendere immediatamente in mano le redini del gioco, con i gialloblù che gestiscono il possesso e provano a costruire le prime occasioni offensive: al 14’ è Mehic a rendersi pericoloso con una conclusione dalla distanza, bloccata senza difficoltà da Cassin. La formazione di Luca Tabbiani continua a fare la partita e a mantenere il controllo della sfera per gran parte della prima mezz’ora. Al 37’ Fiamozzi supera un avversario sulla fascia e serve Caia che calcia verso la porta, senza però riuscire ad impensierire l’estremo difensore ospite. Il Trento riparte con determinazione nella ripresa e, dopo pochi istanti, va vicino al vantaggio con Benedetti, che devia la sfera senza però riuscire a indirizzarla nello specchio della porta. Trascorrono pochi minuti e i gialloblù si rendono nuovamente pericolosi con Accornero, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. La risposta del Desenzano arriva poco dopo con Giorgi, che lascia partire un fendente ben respinto da Barlocco. Al 69’ è invece Mehic a provarci dalla distanza, senza però riuscire a rendersi davvero pericoloso. Due minuti più tardi si rivede Boiga che per poco non fa gol ma è sull’occasione successiva che il Desenzano passa in vantaggio grazie alla bella rete realizzata da Procaccio dal limite dell’area. Nel recupero è ancora la squadra lombarda ad andare vicino alla rete con Boiga, la cui conclusione si stampa contro il palo. In virtù del successo, il Desenzano accede al turno successivo della Coppa Italia Serie C, dove affronterà le Dolomiti Bellunesi.

I gialloblù torneranno invece in campo lunedì 7 settembre quando, alle ore 21, allo Stadio Briamasco, affronteranno il Lecco nel terzo turno del campionato di Serie C Sky Wifi.