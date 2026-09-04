Dal 12 settembre torna il Religion Today Film Festival. Protagonista l’intreccio tra religione e moda

Sessantatré film provenienti da 37 paesi diversi, 30 registi, 5 anteprime mondiali, 8 anteprime europee e 10 italiane: torna a Trento, per la sua 29esima edizione, il Religion Today Film Festival. Quest’anno, il tema della rassegna cinematografica trentina è la moda, che si intreccia al tema dell’etica e della religione più di quanto possiamo immaginare.

La manifestazione si terrà dal 12 al 23 settembre 2026 tra Trento, Rovereto, Arco, Dro, Riva del Garda, Lavarone, Montagnaga di Piné e Vezzano. Come al solito, poi, si concluderà a Bolzano per la consegna del Premio Film For Our Future. La giuria sarà formata da alcuni degli studenti del Liceo Pascoli delle Scienze Umane.

Mercoledì 16 settembre, il Festival, organizzato dall’Associazione BiancoNero, proietterà al Cinema Modena, fuori gara, il film “VOLUNTAS TUA Maria Domenica Lazzeri — la Mistica delle Dolomiti” di Lia e Alberto Beltrami, Italia, 88’. Parallelamente, per la prima volta, si aprirà il concorso con due proiezioni a Lavarone, al Cinema Dolomiti: “The Tale of God’s Peak (La Zima del Signor)” di Alessandro Padovani e “The Presidents’ Tailor”, di Rick Minnich, Germania, ‘52, con la presenza del regista. Le proiezioni che seguiranno a Trento si terranno al Cinema Modena dal 17 al 20 settembre e dal 22 al 23 settembre al Teatro San Marco.

Come ogni anno, la Tenda di Abramo in Piazza Fiera sarà, dal 16 al 20 settembre, luogo di masterclass, incontri, caffè e aperitivi con gli ospiti del festival. Sabato 19 settembre, ore 18, si svolgerà presso la Tenda di Abramo la sfilata di moda ecosostenibile organizzata dal brand trentino Fenz your Friends. Alle 19.30, si potrà poi godere di un dj set, alla console Chesko e B2B. Eccezionalmente, anche Piazza Santa Maria Maggiore sarà parte dell’evento in collaborazione con FareComunità e UISP Comitato del Trentino; dal 21 al 23 settembre, si terranno qui presentazioni di libri e aperitivi con gli autori.

Domenica 20 settembre avrà luogo nella location del Mart di Rovereto la cerimonia di premiazione: si terrà infatti una tavola rotonda sul tema dell’edizione, con ospiti di fama internazionale, come Mimmo Calopresti – regista di “Versace, l’Imperatore dei Sogni”.

Le domande che il Festival pone quest’anno sono le seguenti: cosa unisce etica, religione e moda? L’abito fa davvero il monaco? Risponde Andrea Morghen, direttore artistico della manifestazione: “Una riflessione che trova in San Francesco il suo testimone più importante: un personaggio che è stato in grado di spogliarsi dei suoi abiti e indossare il saio, vivendo una scelta di autenticità e sincerità. Sarà San Francesco, nell’ottocentesimo anno dalla sua morte, il simbolo di questa edizione di Religion Today Film Festival. Allo stesso tempo dobbiamo ricordare che la moda è da sempre un linguaggio religioso e culturale, infatti gli abiti religiosi raccontano appartenenze, regole, tradizioni, valori. Dunque – conclude Morghen – questo tema rappresenta a tutto tondo le riflessioni che Religion Today vuole portare in sala e in particolare con un occhio attento ai giovani: vogliamo che ragazze e ragazzi imparino a guardare la diversità con curiosità, non con sospetto; a non cadere negli stereotipi e scoprire come la moda possa diventare un atto di consapevolezza, di libertà e di rispetto”.

Considerato il tema, la presidenza della giuria è stata affidata proprio a Massimo Cantini Parrini, tra i più autorevoli costumisti europei contemporanei e già candidato al Premio Oscar e figura che rappresenta una delle eccellenze del cinema italiano e del Made in Italy nel mondo.

Come ogni anno, continua la collaborazione del Festival con il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, grazie al quale saranno organizzati eventi speciali dedicati al tema della non-violenza al Teatro di Padergnone e presso il Teatro San Marco.

Nello staff del Festival, svolgeranno un’esperienza di tirocinio anche 12 studenti internazionali della John Cabbot University, coordinati dalla regista americana Jenn Linsday.

A concludere la manifestazione, il 23 settembre il cast sfilerà in Santa Maria Maggiore con gli abiti di riuso provenienti da alcuni negozi locali. Successivamente, si festeggerà il termine dell’evento.

Il programma è visualizzabile su https://rtff.it/ e per info e prenotazioni delle proiezioni al Cinema Modena è possibile visitare https://www.cineworldtrento.it/. Per Piazza Fiera (info e prenotazioni) l’ingresso è libero salvo diverse indicazioni. Per le proiezioni ad Arco, Dro, Riva del Garda, Lavarone, Montagnaga di Piné e Vezzano è consultabile Eventbrite (sito o app), in alternativa è possibile inviare una mail a segreteria@religionfilm.com.