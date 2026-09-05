A Palazzo Trentini inaugurata la mostra fotografica “L’anno delle scelte”

Dal 5 al 27 settembre un percorso tra immagini e parole per ripercorrere uno degli anni decisivi della storia italiana e trentina: il 1946.

Si va dalle prime elezioni amministrative, con la partecipazione delle donne al voto, al Referendum istituzionale del 2 giugno e alla nascita della Repubblica, fino alla partecipazione dell’Italia alla Conferenza di pace di Parigi del 10 agosto.

Il percorso approda quindi al 5 settembre 1946, con la firma dell’Accordo De Gasperi-Gruber, che pose le basi per la tutela della minoranza tedesca dell’Alto Adige-Südtirol e del percorso autonomistico regionale.

C’è questo arco di tempo così denso di avvenimenti nella mostra fotografica “Alcide De Gasperi. Album 1946 – L’estate delle scelte”, inaugurata venerdì 4 settembre a Palazzo Trentini. L’esposizione – la terza in tre anni della stessa “collana” dedicata a questa grande figura di uomo e politico – racconta alcuni dei passaggi cruciali della storia italiana e al ruolo svolto dallo statista trentino nella costruzione della nuova Italia democratica.

Nel suo saluto il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, parlando di De Gasperi, ha citato non una grande firma del giornalismo o un luminare della scienza storica, ma una bambina delle elementari che ha partecipato ad uno delle numerose iniziative di Conosciamo Autonomia. “Alla domanda – ha ricordato il presidente -: chi è stato per te De Gasperi, la bambina ha risposto: l’architetto dell’Autonomia. Bellissima risposta – ha continuato Soini – in realtà è stato proprio questo. Perché l’Autonomia è davvero un’architettura, fatta di tante componenti e non solo dalla politica e dalle istituzioni”.

La mostra fa parte di un progetto scientifico e divulgativo nato nel 2024 da un’idea della Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e sviluppata dalla Fondazione Museo storico del Trentino e dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. Curatori sono Marco Odorizzi ed Elena Tonezzer, con la collaborazione di Monica Avancini.

“Alcide De Gasperi. Album 1946 – L’estate delle scelte” è visitabile a Palazzo Trentini, in via Manci 27 a Trento, dal 5 al 27 settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Ingresso libero. Visite a cura della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi a partire da sabato 5 settembre, ogni sabato alle ore 10.30.