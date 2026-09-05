Dal 18 al 20 settembre torna il Valle dei Laghi Book Festival

Torna il Valle dei Laghi Book Festival, la manifestazione letteraria diffusa che per tre giorni trasforma i borghi della valle in luoghi di racconto.

Dal 18 al 20 settembre, tra Vezzano, Santa Massenza, Lasino, Castel Madruzzo, Vigo Cavedine e le sponde del lago di Cavedine, si susseguono presentazioni, spettacoli, letture ad alta voce, passeggiate letterarie, laboratori per bambini e incontri con gli autori. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Il filo conduttore di quest’anno è il tempo: il tempo delle storie, quello che si misura in passi lungo un sentiero, quello che le generazioni si passano di mano, quello che il paesaggio della valle porta scritto addosso.

Gli appuntamenti principali:

La serata inaugurale del venerdì 18 settembre porta al Teatro Valle dei Laghi Stefano Massini, lo scrittore italiano vivente più rappresentato al mondo, tradotto in ventiquattro lingue e portato in scena da Broadway al West End. In dialogo con Emanuela Rossini, Massini conversa attorno al suo ultimo lavoro, Lo Zar (Einaudi 2026), monologo sull’ascesa di Vladimir Putin, già in traduzione in diciotto lingue.

La stessa giornata ospita l’inaugurazione della mostra “Mi vedi? Tra argilla e luce”, dedicata a identità, sguardi e storie di giovani migranti, e l’incontro a più voci, “Mi ascolti? Racconti di ponti fra mondi”, che mette in dialogo lo scrittore camerunese Christian Kuate, l’insegnante Lilli Grigolli e i ragazzi del Care Leavers Network.

Il sabato 19 il festival si sposta nel borgo di Santa Massenza con una mattinata dedicata alle famiglie — laboratori di argilla, letture di albi illustrati e una caccia al tesoro letteraria tra i vicoli — mentre nel pomeriggio la visita al museo etnografico “La dòna de ‘sti ani” di Lasino racconta il lavoro femminile nella società rurale di un tempo.

La domenica 20 settembre si chiude sul lago di Cavedine con “Il tempo misurato in passi”, passeggiata letteraria condotta dai narratori di sentieri di Viandanti DiVersi con le letture del Gruppo Lettera 7 (Bolzano), e con “Atempora! Che tempo sei?”, incontro in cui i gruppi di lettura delle biblioteche di Cavedine, Dro e Vallelaghi dialogano direttamente con gli autori.

Il festival è promosso da Edizioni del faro con il sostegno della Commissione Culturale Intercomunale della Comunità della Valle dei Laghi e del Sistema Bibliotecario Trentino, in collaborazione con le Biblioteche Valle di Cavedine e Vallelaghi, l’Ecomuseo della Valle dei Laghi, le scuole del territorio, le associazioni e i produttori locali.