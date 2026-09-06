In Portogallo un sentiero dedicato a San Pier Giorgio Frassati

Pier Giorgio Frassati

A un anno esatto dalla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, il Portogallo intitolerà al giovane santo alpinista un sentiero ad anello di 10 chilometri, con un dislivello di 560 metri, che si sviluppa intorno al santuario di Nostra Signora di Peneda, monumento nazionale, nel comune di Arcos de Valdevez, all’interno del Parco nazionale di Peneda-Gerês.

L’inaugurazione è in programma lunedì 7 settembre: alle 9.30 le lodi e la celebrazione eucaristica, alle 13.30 l’escursione lungo l’intero percorso. L’iniziativa è promossa dal Club alpino del Portogallo, che per primo al mondo raccoglie l’invito del Club alpino italiano – lanciato durante il Giubileo del 2000 con l’inaugurazione a Pollone (Biella) del Sentiero Frassati internazionale dell’Italia – a realizzare una rete di sentieri, uno per nazione, di particolare interesse naturalistico, storico e religioso, intitolati al giovane torinese (1901-1925).

Con l’inaugurazione del sentiero portoghese, sottolinea il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, “si consente a un maggior numero di persone – ispirate dalla storia di vita di san Pier Giorgio Frassati – di avvicinarsi al Trascendente attraverso l’alpinismo e l’escursionismo”. All’evento sono stati invitati i familiari del santo; annunciata la partecipazione del vescovo di Viana do Castelo, mons. João Evangelista Pimentel Lavrador, del presidente del Club alpino italiano, Antonio Montani, di Antonello Sica, ideatore della rete dei Sentieri Frassati, e dell’alpinista Paola Virginia Gigliotti.