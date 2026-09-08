Scuola, in Trentino rimangono 45 cattedre vacanti alle elementari per insegnanti di sostegno

In Trentino le cattedre vacanti per il sostegno si concentrano nel mondo della scuola elementare. Lo ha detto l’assessora all’istruzione della Provincia Francesca Gerosa rispondendo ad una domanda della consigliera del Partito Democratico Maria Chiara Franzoia in Consiglio provinciale.

Dopo le recenti assunzioni a tempo indeterminato, ha detto Gerosa, ci sono zero cattedre vacanti alle superiori, zero alle medie e 49 alle elementari, di cui quattro però sono state colmate dopo aver assunto altrettanti docenti attraverso il sistema di chiamata unica. I posti ancora vacanti, quindi, sono 45, che verranno coperti dai dirigenti scolastici con lo scorrimento delle graduatorie di istituto e dell’elenco Mag. In subordine i posti verranno occupati da docenti comuni e successivamente da laureati dell’area psicologica e pedagogica.

Ma il dato di fondo – ha aggiunto ancora l’assessora – è che i corsi per insegnanti di sostegno dell’Università hanno pochi iscritti, su 30 posti disponibili le domande sono state solo sette. Malgrado ciò, ha detto Gerosa, il confronto con l’Università va avanti e la Provincia di Trento sta percorrendo tutti i canali, ma ci si sta anche interrogando sulla possibilità di una formazione di tutti gli insegnati elementari, pensando quindi ad un modello differente.